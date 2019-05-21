〈鴻海股東報告書〉郭董最後一次以董座身分出席 今年景氣成長趨緩挑戰大

鴻海 (2317-TW) 今年於 6 月 21 日召開股東會，這也將是郭台銘最後一次以董事長身分參加股東會，今 (21) 日致股東營業報告書出爐，其中提到，今年大環境面臨挑戰，全球經濟成長面臨趨緩的狀況，將加快集團轉型為科技平台公司。

鴻海指出，今年全球經濟在國際局勢變動下，將出現成長趨緩的情況，尤其是過去中國推動的供給側改革，對亞洲景氣產生一定程度影響，而美國持續維持升息，恐使全球金融更快收縮，不利部分亞洲經濟體，另外地緣政治緊張局勢、極端天氣、恐怖主義等，都將加深景氣變化的不確定性，使今年面臨挑戰。

鴻海指出，將加強集團全球佈局，以跨廠區、國際化運作規模，開發工業物聯網實際應用，加快集團轉型為科技平台公司，今年將朝三大面向，「製造為基底、科技為根本以及集團要成長」目標邁進，以實體經濟為核心，首波布局三張網：智能製造、健康互聯網及資訊安全。

同時，將以提質增效及降本減存的競爭力，以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等。

鴻海表示，正運用過去 40 餘年累計的核心製造技術基礎，積極往工業互聯網應用發展，這項長期升級推展工作，借助大數據、AI 和自動化發展成果，目前在集團內推行已初顯成效。

鴻海強調，未來將依全球化佈局版圖及區域特點，繼續吸引及培育年青新世代科技人才，增加研發經費，重申 5 年內將投資百億元，在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用。