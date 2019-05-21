四家公司財報難產恐下市 蘋果西打也在列

金管會今 (21) 日公布今 (2019) 年首季上市櫃公司財報申報情形，大飲、華電、清惠光電與長天 4 家上市櫃公司，因為財報難產，若無法依規定出具財報，今年下半年恐難逃下市命運。

根據金管會統計，截至 5 月 15 日止，上市櫃公司應申報家數共計 1689 家（含第一上市櫃，不含金控公司），其中，上市公司大飲 (1213-TW) 、華電 (1603-TW) 、清惠光電 (5259-TW) 及上櫃公司長天 (3431-TW) 未如期出具首季財報外，其餘公司均於規定期限內完成申報。

其中，生產蘋果西打的老牌廠商大飲，去年財報因會計師出具「無法表示意見」，股票已於 4 月 8 日停止買賣，日前已獲金管會展延至 6 月 19 日前完成重編，屆時若還是無法出具財報，恐將面臨下市處分，預計下市日期會在 11 月下旬。

華電是因轉投資利百代建設有重大風險，公司跟會計師意見不同，而財報無法如期產出；清惠則因公司內部勞資糾紛，自結財報難產；長天則因會計師主動終止委任，財報出不來。

其中，華電與清惠光電皆已於 4 月 8 日暫停交易，若今年首季財報在無法如期出具，將面臨下市處分，下市日期也在 11 月下旬左右。

長天則已在今年 1 月 21 日暫停交易，若無法在期限內出具財報，將於 9 月初下櫃。

金管會今天還公布上市公司今年首季營收 6 兆 6596 億元，較去年同期減少 158 億元，衰退幅度 0.24%；稅前淨利為 3945 億元，較去年同期減少 1138 億元，衰退幅度 22.39%。

至於上櫃公司，今年首季營業收入 4948 億元，較去年同期減少 170 億元，衰退幅度 3.32%；稅前淨利為 422 億元，較去年同期增加 84 億元，成長幅度 24.85%。