和泰車股價衝破500元大關 4年來首見

在改款新車 TOYOTA ALTIS 和 RAV4 熱賣下，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 近期股價不斷攀高，已登上高價股第五大，今 (22) 日早盤一度衝破 500 元大關，是 2015 年 5 月下旬以來首見，最高來到 509 元，不過，漲多獲利了結賣壓出籠，盤中翻黑，在 495 元附近震盪。

法人指出，以目前訂單能見度而言，油電版 RAV4 需等待超過 6 個月，而 ALTIS 油電車款也需等待約 3 個月，顯示油電車市場需求強勁，隨著和泰車持續和原廠爭取更多油電車數量，不排除和未來會再提升銷售目標。

另一方面，和泰車汽車經銷部門獲利率第一季達 11.6%，已優於去年同期 11.4%，法人認為，以目前車款熱度高的狀況下，降價空間也較小，使新車毛利率較佳。

此外，進口豪華車品牌 Lexus 品牌也持續成長中，法人預估，整體汽車經銷部門獲利率將較去年的 11.3% 提升至 12%；而分期事業和潤隨著新車上市，獲利率也可望優於去年水準，同步帶動整體獲利成長。

和泰車目前處於新車款相當熱銷的態勢，根據 4 月車市銷售數據，大改款後的 ALTIS 月銷 3276 台，年增 30%，在國產同級車中市占率高達 80%；而 RAV4 單月銷售也有 2661 台，年增幅超過 1 倍，銷售超越 HONDA CR-V 的 1356 台。

此熱銷表現也反映在營收上，和泰車 4 月合併營收衝上 194.85 億元，月增 22.49%、年增 37.81%，創單月新高紀錄，累計前 4 月合併營收 619.34 億元，年增 2.25%。