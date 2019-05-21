外資賣超70億元連10賣 仍不買單國泰金

台股今 (21) 日上漲 66.09 點，收在 10464.5 點，外資及陸資持續賣超 70.68 億元，已經連 10 賣；投信、自營商則同樣在連 2 賣後於今天同步轉為買超，分別買超 3.53、32.21 億元，三大法人合計賣超 34.94 億元。值得注意的是，外資買盤集中金融股，不過，金融股今天扮演撐盤要角的功臣國泰金，儘管 IFRS 17 釋疑，外資對其卻仍然不買單，出現連 13 賣。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1187 口至 13562 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1661 口至 51082 口，外資期現貨都持續偏空操作，短線仍不可大意。

外資買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 41108 張、富邦 VIX 獲買超 19327 張、元大金 14859 張、聯電 11852 張、臺企銀 11687 張、第一金 11253 張、台新金 8009 張、富邦上証正 2 獲買超 7979 張、玉山金 7797 張、亞泥 6405 張。

外資賣超前 10 名：台積電 38055 張、群創 28977 張、旺宏 18825 張、元大台灣 50 遭賣超 9665 張、鴻海 9055 張、開發金 6935 張、晶電 6271 張、遠東新 6125 張、京元電子 5213 張、中信金 4439 張。

值得留意的是，國泰金今天領軍金融股強彈，不過，國泰金雖然不在賣超前 10 名之列，但外資仍續賣國泰金 2091 張，累計賣超 13 天，共出脫 18 萬 4275 張；而台積電居賣超之冠，也是被外資連賣超 12 天，累計減碼 12 萬 5231 張。

投信買超前 10 名：兆豐金 4059 張，台灣大、冠德、第一金 1 千餘張；台泥、國泰金、台灣高鐵、統一超、健策、中華電則有 500-900 不等的買超手筆。

投信賣超前 10 名：面板雙虎友達、群創遭賣超過 5000 張；奇鋐 4592 張、日月光投控、南電都 3000 多張；台達電 1095 張；亞泥、瀚宇博、全新、祥碩則遭賣 300-600 張不等。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 26257 張、富邦 VIX 獲買超 8092 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 28264 張、台積電 4145 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 3134 張、富邦上証正 2 獲買超 2365 張、鴻海 1835 張、國泰臺灣加權反 1 獲買超 1780 張、和鑫 1607 張、彩晶 1555 張。

自營商賣超前 10 名：元大高股息 15637 張、臺企銀 7164 張、元大台灣 50 正 2 遭賣 1143 張；國泰費城半導體、台新 MSCI 中國正 2、中工、富邦上証反 1、旺宏、元大 S＆P 黃金正 2、南電遭賣 300-700 張不等。

整體來說，台股今天帶量站回年線，指數初現止跌訊號，不過，今天外資仍呈現賣超，台幣續貶情況並未明顯改善，因此今天的長紅仍以跌深反彈視之，後續盤勢仍持續受中美貿易情緒所牽動，若國際股市不再出現劇烈震盪，有機會在年線附近整理。