契合股神選股法 A股業績行情具底氣

今年以來陸股大幅上漲，波段累計漲幅近 30%，近期因川普加稅、貿易戰升溫，可能成為加速市場洗清浮額的導引事件。中長期來說，藍籌型 A 股仍為長牛架構，適度拉回後是新的布局機會，以績優行業龍頭、白馬股等為布局首選，投資人可運用陸股 ETF 參與後勢，或者 ETF 期貨進行避險套利。

本週以來，在中美雙方相互提高關稅之下，投資人擔憂貿易戰將重啟，全球股市進入 5 月以來波動明顯增大，雖昨 (15) 日陸股展開反彈，但除了 A50 指數昨日站回季線外，主要陸股指數仍處於季線之下遊走，盤面上暫未見到投資人信心快速恢復。

股神巴菲特近期接受專訪時表示，對投資中國保持開放態度，且認為中國擁有世界人口的 20%，潛能尚未完全發揮。前年股東大會上，巴菲特也曾透露其陸股的選股標準：只有凈資產收益率 (ROA) 不低於 20%，且能長期穩定增長的企業才能進入其研究範疇。符合此標準的 A 股公司僅 9 家，分別是格力電器、貴州茅台、恆瑞醫藥、雙匯發展、東阿阿膠、華東醫藥、承德露露、海康威視、洋河股份。

國泰中國 A50 (00636) ETF 經理人鄭立誠指出，上述 9 家公司中，即有 8 家是落在中國 A50、A150 兩個指數範疇中，顯示代表一、二線大型藍籌之 A50 指數、A150 指數，整體指數內涵符合巴菲特挑選 A 股之方向。

鄭立誠補充，今年以來陸股大幅上漲，波段累計漲幅近 30%，而自 4 月中起原已出現北上資金流出，主要為短期獲利了結之情況，後續出現之川普加稅、貿易戰升溫之事件，可能成為加速市場洗清浮額的導引事件，中長期來說，藍籌型 A 股仍為長牛架構，適度拉回後是新的布局機會。

2019 年來陸股彈升，第一階段是所謂的「估值修復行情」，故呈現各類指數普漲；但經過整理後，A 股將回歸到以基本面為主的「業績行情」，以績優之行業龍頭、白馬股等為布局首選。投資人可運用國泰 A50(00636)、國泰 A150 (00743) 等 ETF 參與後勢。

此外，投資人亦可利用連結陸股的 ETF 期貨進行避險、套利，例如 ETF 期貨 CFA50 以國泰 A50 為交易標的物，可以搭配國泰 A50 進行多種交易策略。

風險觀察上， 6 月底日本大阪將舉行 G20 高峰會，屆時川普與習近平皆將出席，美中雙方在此前談判是否能有所進展，並於峰會期間簽屬協議，仍可能左右短期上之陸市波動。



巴菲特 A 股選股法，有 8 檔屬於 A50 跟 A150 指數所涵蓋：