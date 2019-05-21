華為禁令延後90天 台股穩年線拚反彈？

台股昨日「520」行情，護盤退守 10400 點關卡，大盤以 10398.41 點作收，小漲 14.3 點，成交值縮至 1061 億元。今日一早傳出，美國對華為的禁令延後 90 天，台股是否有機會挺住年線再拚反彈？關鍵點位為 10363、10407 與 10451 點。

台股多頭護盤力撐的 10400 點關卡，今日不宜再淪陷，最好能收上 10407，甚至 10451 點，才有機會展開反彈，最好能夠一鼓作氣，闖過 10500 關卡，甚至連 10549 點缺口都正式回補，如此短多才可望重掌控盤權，年線保衛戰才算正式成功，但若 10363 還是撐不住，需提防賣壓擴大，如 10326、10272 也挺不住、需提防回測半年線 10216 點。

台股昨日量縮，新台幣匯率續貶，但外資上市部分賣超金額縮小，對穩盤來說是好機會，在大盤失守 5 日均線 11 個交易日後，除穩住年線外，只要能站回 5 日均線之上，市場偏空氛圍可望稍稍緩解，有助反彈。

盤面上，今日觀察的重點，首先是華為概念股，如能儘速止跌，將有助於多方士氣，再來則是非電族群的傳產龍頭，原本賣壓就較輕，如能持續拉抬，也有助穩住盤面。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)