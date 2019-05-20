【馮冠華專欄】人民幣及上證重要支持點不容有失

5 月 20 日推介 - 信利國際（732）

1）上週五港股市況總結：受 A 股整天受壓影響，恆指上週五高開低走，指數以全日高位 28428 點開出（上升 153 點），但最終以 27946 點收市，下跌 329 點。成交金額按日上升約 8% 至 1024 億。港股通南下總成交額 103 億，按日上升近 14%，流向仍是淨流入，金額減少至 10.8 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額上升至人民幣 56 億。藍籌 4 升 45 跌 1 持平。



板塊方面，內地電訊及基建股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至 16.6%。牛熊證街貨最新比例為 63:37，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 87:13，重貨區方面，熊證下移至 28450-28499，牛證則下移至 27800-27849。恆指期貨夜市收報 27753 點，上升 23 點，低水 193 點。港股 ADR 下跌 45 點，相等於恆指 27900 點。

簡評：中港股市上週五先高後低的弱勢，筆者相信很大程度上是和人民幣當天走貶有關，能否保「7 算」，突然變成財經界討論的熱話；另外週四曝光的封殺華為事件，也令走勢雪上加霜。上證跌破 2900 點，恆指也失守 28000 點，國家隊上週五如提早休假般，蹤跡全無。刻下巿場的目光，幾近全放在中美貿易談判上，市場也懶理 MSCI、科創板等等利好的因素。



上週看到美方已和加拿大及墨西哥達成協議，也延遲對歐盟和日本的關稅，再加上封殺華為，表面上，美方並不似有任何誠意和中方解決問題，並已拉攏多國站台，孤立中方來打這場貿易戰。另外，川普的新移民政策，中方鼓勵農民多種大豆等消息，雙方都似在其弱項作補救，也令筆者感覺到，兩方能在短期內達成恊議的機會越來越渺茫。

氣氛持續轉差，筆者覺得兩大支持位值得多加關注。一是人民幣七算這大關，在 2018 年風聲鶴淚下也能不破，若這回失守勢必令資金流走速度加劇。且看人民銀行副行長的言論（見點 4），能否令人民幣回穩。二是上證 2838 點這近日的低點，亦即 5 月 12 日疑似國家隊入市日的低點。貿戰當前，維穩相當重要，個人覺得，估計在這水平附近，應會再看到國家隊粉墨登場的。至於港股，一切也是被動，還看 A 股做化了。

這樣的市況，個股推介並不容易。消息面上，信利（732）的盈喜（見點 6）雖有部分是由政府津貼增加，但 0.5 倍的股價淨值比確實太低，公司在明天公佈業績，應有短多機會。另外，投資者可留意那些近日有回購股份的公司，提供給參考的，包括 IGG(799)、渣打（2888）、巨星醫療（2393）、易居（2048）、東陽光藥（1558）、旺旺（151）及 IMAX China (1970) 等等。另外，小米（1810）將於今天公佈季績。

2）川普上週五宣布，延遲對歐盟和日本汽車徵收關稅 180 天，並與加拿大及墨西哥達成協議，同意撤銷對兩國徵收鋼鋁關稅，19 日下午正式生效。外界相信，延遲對歐盟和日本汽車徵收關稅，可令美國在與中國關稅戰深化時期，避免與盟友緊張關係升級﹔而撤銷向加拿大及墨西哥徵收鋼鋁關，結束年來僵局，則有望促進達成新北美自由貿易協定（USMCA），令美國可集中火力與中國打貿戰。（經濟日報）

3）路透社 5 月 18 日獨家報道稱，美國商務部可能在近期縮減針對華為的部分貿易限制，為華為送上一張為期 90 天的「臨時通用執照」（Temporary General License），允許華為繼續購買美國商品，以便幫助其美國客戶維護現有網絡和設備，但華為仍將不被允許購買用於製造新產品的零件。另外，美國懷俄明州、俄勒岡州東部等人口稀少地區的網絡運營商，近年來購買了大量華為設備，如果貿然斷供其零件，上述地區很可能會中斷網絡服務。

4）市場再惹「保 7」與否的討論。中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝接受內媒訪問時派定心丸，指完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。潘功勝指中國經濟運行整體平穩，主要指標保持在合理區間，新舊動能轉換加快，宏觀經濟基本面良好。



4 月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為 50.1%，繼續處於擴張區間。而中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力的基本面支撐。今年以來，境外資本流入增多，外匯儲備穩中有升，外匯市場預期總體穩定。（蘋果日報）

5）美股上週五市況總結：CNBC 報道，美國與中國的貿易談判已觸礁，雙方的磋商陷入停頓，很可能無法敲定下一輪談判時間表，投資者憂慮中美能否解決貿易糾紛，令美股三大指數上週五下跌。當中道指下跌 99 點或 0.38%，標指和納指則分別下跌 0.58% 及 1.04%。十年期債息最新報 2.393%，美滙指數最新報 98.01，紐約期油最新報 62.71 美元。

6）個股訊息：平保（2318）於本月 15 日以每股 5.52 元，場內掃入工行（1398）H 股近 1 億股，涉資近 5.5 億元，持股由 11.9% 升至 12.02%。（蘋果日報）

有傳聯想集團（992）停止向華為供貨，但聯想澄清，重申仍向華為供貨正常，更認為現時情況為多事之秋，會共度難關。對於目前網上「斷供」等不實之詞，已對謠言傳播者連夜取證，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。集團又指，不明勢力針對聯想輿論攻擊在過去一年時間已經連續發起多次，謠言廣度和深度遠超正常商業競爭範圍，已向有關方面滙報。(信報）

信利國際（732）發盈喜，預期截至 2019 年 3 月 31 日止 3 個月綜合溢利將按年大幅增加約 7 倍，至約 1 億港元，主因是行政費用下跌及政府津貼增加。當中， 行政費用減少了二千八百萬，政府津貼增加了四千五百萬。（聯交所公司公告）

7）新股訊息：未有盈利的內地生物製藥公司邁博藥業（2181）今天起招股，每股招股價介乎 1.5 元至 1.95 元，股份預期 31 日掛牌。公司是次引入三生製藥（1530）為基石投資者，認購 2500 萬美元（1.95 億港元）股份。

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