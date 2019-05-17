中、歐航空業新突破 MIC飛機賣往歐洲更簡便

外傳中國民用航空局和歐洲航空安全局（EASA）計劃最快於 5 月 20 日簽署協議。而中國民用航空局對此則表示，中歐雙邊適航協議情況，雙方對文本內容已達成一致性看法，將各自啟動其內部法律程序。

中歐雙邊適航協議未來正式生效後，意味著中歐將全面認同，或接受對方的民用航空產品，這將為中國國產的民用航空產品創造一個大商機，打開 MIC 民用航空產品通往歐洲市場的大門。

2016 年中國航空業曾向 EASA 遞交中國製造的 C919 機型認證，目前還未取得銷售資格，一旦新協議上路後，C919 機型就有機會打進歐洲航空市場。

(圖片: AFP)

而中國正與歐洲持續在航空領域進行合作的同時，美國航空監管部門和波音卻因 737 MAX 飛機的空難而飽受批評。

之前，波音兩架 737 Max 客機先後在印尼和衣索比亞墜毀，造成 346 人死亡，多國航空公司停飛該機型，造成波音 10 億美元的巨額損失。

中國民航總局在事故發生後 24 小時內率先停飛中國國內營運中的 96 架 737 MAX 飛機，之後歐美各國跟進加入停飛、禁飛波音 737 MAX 行列。

此外，3 月底，中國民航局再向各運輸航空公司公布新規定，內容要求中國企業暫停引進新的 737 MAX 飛機。