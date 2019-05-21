貴金屬盤後─美元轉弱 美股下跌 黃金收高1.60美元

黃金價格週一溫和收高，美元轉弱及美股下跌，提供了黃金支撑。

6 月黃金上漲 1.60 美元，或 0.1%，收於每盎司 1277.30 美元。上週五，黃金收於 1275.70 美元，創 5 月 2 日以來收盤低點。

分析師說，黃金上週未能突破每盎司 1300 美元，易有多頭平倉賣壓。國際政局緊張，中美貿易戰惡化，並未能引進避險買盤，因而易於回檔。

美元指數上週上漲 0.6%，週一則下跌近 0.1%。美元的相對強勢，使得黃金走勢受限。

分析師說，伊朗，中國，英國脫歐，使得黃金交易範圍目前陷於 1275 至 1300 美元。但股市疲弱，全球政治與經濟緊張，終將提供黃金支撑。

中美貿易緊張持續升高，美國科技公司已開始遵守白宮禁令，停止與華為公司業務往來。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 5.7 美分，或 0.4%，至每盎司 14.445 美元。7 月銅下跌 1.3 美分，或 0.5%，至每磅 2.726 美元。

7 月白金下跌 6.10 美元，或 0.7%，至每盎司 814.20 美元，上週，白金下跌逾 5%。6 月鈀金上漲 25.20 美元，或 1.9%，至每盎司 1331 美元，上週，鈀金下跌 3.3%。