貴金屬盤後─美元與股市上漲 黃金收低4.10美元

黃金期貨週二收低。全球股市反彈，美元小幅轉強，削弱了黃金的吸引力，價格下跌，並創近三週收盤低點。

6 月黃金下跌 4.10 美元，或 0.3%，收於每盎司 1273.20 美元。

黃金收盤時，美元指數上漲 0.1% 至 98.022。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，本週少有重要經濟數據公布，下週一為陣亡將士紀念日假日，黃金交易已轉清淡，價格可能進一步走低。

黃金近來上漲，支撑包括中美貿易緊張升高，及擔憂其他政治不確定性，包括美國與伊朗軍事威脅升高，及英國無序脫歐。但目前，投資人對避險資產的胃口，僅屬溫和。

分析師說，以技術面觀點而言，黃金若反彈至 1290 美元之上，屬漲勢訊號。若跌破近來低點 1266 美元，可能進一步走低。

美國股市週二上漲，歐洲股市亦大多走高。

美國今日公布 4 月成屋銷售下降 0.4% 至年率 519 萬棟。該數據公布後，黃金削減部份跌幅。

美國商務部週日晚間說，將允許華為採購美國商品，以維持目前的網路運作，並提供目前的華為手機軟體更新，直到 8 月 19 日。此一行動目的在讓該公司全球客戶最到的衝擊最小化。該消息支撑了股市上漲，黃金則告走低。

其他金屬交易方面，7 月白銀下跌 3.5 美分，或 0.2%，至每盎司 14.41 美元。7 月銅收於每磅 2.715 美元，下跌 1.1 美分，或 0.4%。

7 月白金上漲 1.20 美元，或 0.2%，收於每盎司 815.40 美元。6 月鈀金下跌 18.50 美元，或 1.4%，至每盎司 1312.50 美元。