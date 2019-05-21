日本全家與頂新瀕臨破局 中國市場何去何從

日經報導。日本全家便利商店在中國的事業版圖正劇烈的動搖當中。自 2004 年進入中國市場以來，雖在中國的展店數量上成長到了第 5 名的規模，然而日前向合夥人的台灣頂新集團提起了解除合作關係之訴，雙方關係也正惡化當中。

日本全家之所以會提起訴訟，理由在於頂新未確切的向日本全家方面揭露合夥公司的財務資訊，雙方關係已接近破局，也迫使日本全家必須大幅修正在中國市場的佈局。

(圖片：Investing.com)

就有日本全家相關人士透露，「我們與頂新集團之間，已經失去了所有信賴關係」。也間接的透露了，日本全家在中國市場所遭遇的窘境。

日本全家在 2004 年跨入中國市場，看準便利超商在中國的發展潛力，與頂新集團合作搶占當地市場。由日台雙方所組成的合夥公司，頂新的出資比約為 6 成，日本全家約為 4 成，便利超商的營運模式上則幾乎都採日本全家的經營方式。

就在公司營運於中國當地步上軌道後，頂新在態度上出現大幅轉變，「已經無法忍受這種不適當的合作經營關係」一名關係人士如此說道。

而在另一方面，頂新的說辭則是「和競爭對手相較，全家在品牌權利金等方面的費用過高」為公司提出辯護，並要求停止訴訟。

全家在 2018 年 10 月時，於公司登記的開曼群島向合夥人頂新提起訴訟。主張在 2012 年左右開始，頂新在合夥公司的交易內容上並未向全家方面揭露。另外在品牌權利金方面，也長期間延遲支付。

在 2019 年 2 月時，開曼群島的法庭，認為這個案子必須先交由仲裁法庭處理，暫停審議這宗訴訟。而全家對這樣的判決不服，於 3 月時提起上訴，目前雙方關係也更加惡化。

就有合資公司的相關人士透露「從多年前開始，合資公司裡就幾乎沒有全家的員工。要重修舊好，已經不太可能」。

其實在過去，就有多家日本企業，在與頂新的合作上遭遇慘痛經驗。像是朝日集團控股 (2502-JP)、卡樂比 (2229-JP)、伊藤忠商事 (8001-JP) 等，在進軍中國市場時都曾找上頂新。然而這些日企，也都陸續在 2015 ~ 2018 年時陸續與頂新解除合作關係。到了現在，全家也選擇走上這條路。

對全家而言，在 2014 年時，於韓國也曾發生類似的事件。當年與韓國的合夥人在合作上破局後，一口氣就失去了約 8 千間店鋪。

2018 年全中國便利商店的市場規模，超過了 12 萬間。較上個年度增加了 15%，成長率驚人。

有競爭對手指出，「全家及頂新的合資公司，有人已經不耐官司惡鬥，優秀人才陸續出走。全家若斷絕與頂新的合作關係，不知接下來該如何在中國繼續營運下去」。

在中國的全家超商，其銷售的便當等食品，幾乎都由頂新生產。在未來如果真的與頂新拆夥，全家方面也勢必需要另尋新的合作對象。在進軍中國市場 15 年後，原本一帆風順的全家，也面臨了重大轉捩點。