盤前財經大事搶先讀2019年5月21日

今日操盤前瞻

美國 Fed 主席談話

南韓 5 月前 20 天出口

OECD 公布經濟展望報告

法說會：堤維西、永冠 - KY、美時、美律、台興、精測、裕融

股東會：力山、聯亞、潤泰材、波力 - KY

〈國泰金法說〉貿易戰影響 投資趨吉避凶 買台股提高波段操作比重

國泰金 (2882-TW) 昨 (20) 日召開法說會，總經理李長庚會後接受採訪時談到美中貿易戰表示，趨吉避凶總是必須要採取的動作，變動操作靈活度比過去更高，買台股會提高「波段操作」比重，而制裁也會有新投資機會產生，將做配置比重上的調整。閱讀全文...

WTO 最新指標亮紅燈 全球貿易疲軟惡夢第二季持續

週一 (20 日) 世界貿易組織 (WTO) 的季度展望指標 (Quarterly outlook indicator) 顯示為 96.3，最新指數與二月份發布報告持平，創 2010 年以來最低，顯示 2019 年第二季度全球商品貿易增速仍處於疲弱。閱讀全文...

美鬆綁限制！核發臨時許可證 華為禁令推遲 90 日實施

美國商務部週一 (20 日) 鬆綁限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，允許華為購買美製產品，給予華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，避免中斷現有的網路與設備運作。閱讀全文...

對美出大招「稀土戰」？習近平赴江西考察稀土產業

大陸國家主席習近平週一 (20 日) 前往江西贛州市考察稀土產業，美中貿易談判中的北京代表，中國副總理劉鶴也同行考察，引發市場對中國將打「稀土牌」的聯想。閱讀全文...

貪多嚼不爛！特斯拉遭華爾街砍目標價 一度跌破 200 美元

券商 Wedbush 週一下修特斯拉 (TSLA-US) 目標價，自 275 美元砍至 230 美元，理由是特斯拉的成長計畫以及公司命脈 Model 3 的美國需求狀況均令人擔心。閱讀全文...