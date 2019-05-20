三大法人賣超30.57億元 外資棄守半導體、電子股 轉戰傳產、金融族群

台股今 (20) 日上漲 14.3 點，收在 10398.41 點，成交金額 1060.02 億元，三大法人合計賣超 30.57 億元，外資賣超現貨，但期貨做多不同調，而在大盤震盪下，外資今日也將資金由半導體、電子族群，轉進傳產、金融族群。

今日外資賣超 43.63 億元，投信賣超 0.11 億元，自營商買超 13.17 億元。台指期方面，外資曾持多單 4787 口，未平倉餘額 5.27 萬口、投信多單曾持 13 口，空單未平倉 2.75 萬口、自營商布空單 2131 口，空單未平倉 1.05 萬口。

外資今日買超第 1 名奇鋐 8482 張、第 2 名和鑫 6629 張、第 3 名兆豐金 6196 張、第 4 名遠東新 5691 張、第 5 名開發金 4059 張、第 6 名上海商銀 4015 張、第 7 名合勤控 3840 張、第 8 名台肥 3663 張、第 9 名亞泥 3431 張、第 10 名京元電子 3174 張。

外資今日賣超第 1 名群創 1.73 萬張、第 2 名元大滬深 300 正 2 1.6 萬張、第 3 名台積電 1.44 萬張、第 4 名元大台灣 50 9554 張、第 5 名旺宏 8649 張、第 6 名友達 7187 張、第 7 名聯電 5450 張、第 8 名中信金 4660 張、第 9 名鴻海 4421 張、第 10 名國泰金 4380 張。

外資今日買超主要集中在傳產、金融族群，投信也買進遠東新、台泥、統一、台塑化、台肥等傳產個股。不過外資今天買超最多的奇鋐，卻是投信今日賣超最多的個股。

分析師表示，今日台股雖然收紅，但成交 30 量未明顯放大，依舊未能重回年線大關，顯現向上攻擊力道疲軟。且目前看來，市場觀望貿易戰及華為遭封殺所帶來的影響，整體買盤也較為保守，支撐相對較弱，短期需慎防指數回測半年線大關。