台股盤後—台積電領跌 半導體成災區 傳產、金融力撐仍難返年線

台股今 (20) 日在傳產、金融族群上攻帶動下，一度收復年線及 10400 點關卡，但以台積電為首的半導體族群走弱拖累，終場僅上漲 14.3 點或 0.14%，收在 10398.41 點，今日成交量為 1038 億元。

費半上週五大跌近 2%，使台股半導體族群今日同步受衝擊，台積電下挫 1.45%，聯電也跌 1.9%，封測、IC 設計族群也成重災區，矽力 - KY 跌 9%、聯詠跌 4%，瑞昱、日月光等均同步走弱。

半導體族群走弱下，今日盤面由傳產族群接手，台塑化上週登上市值二哥後，今日上漲 1.33%、也帶動台塑、南亞、台化收紅；紡織也表現強勢，儒鴻、遠東新、聚陽等全面走揚。

此外，鋼鐵族群的中鋼、大成鋼，水泥雙雄台泥、亞泥；製鞋雙雄寶成、豐泰；輪胎大廠正新；統一集團的統一、統一超等都全面收漲。

除傳產股外，金融族群也是支撐台股收紅的另一大功臣，上海商銀漲 3%，中壽、玉山金、第一金、兆豐金、開發金等也全面漲逾 1%，中信金、台企銀、華南金等金融股也是全面收漲。

分析師表示，今日台股雖然收紅，但成交量未明顯放大，研判主要是因外資將資金從電子、半導體，轉進傳產與金融族群進行避險，並非反彈行情，且台股今日依舊未能重回年線大關，顯現多頭上攻力道依舊不足，在貿易戰及華為遭封殺的雙利空影響下，短期盤勢依舊面臨探底壓力。