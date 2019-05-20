〈國泰金經濟調查〉川普再掀戰火前 股民對台股樂觀指數創4年高

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 5 月份國民經濟信心調查結果，受惠經濟數據改善，台股在調查期間的前段維持高檔，在美國總統川普開砲以前，民眾的股市樂觀情緒持續改善到 - 6.6，不但是連續 4 個月向上，且創下 2015 年 6 月以來、近 4 年的高點。

國泰金表示，民眾經濟信心、就業與薪資及消費意願同步改善。景氣對策信號分數較上月增加 3 分，燈號續呈黃藍燈，景氣領先指標連 3 個月走高，加上 4 月的製造業採購經理人指數上升至 51.7，是自去年 11 月以來首次呈現擴張，反映未來景氣有機會改善。本月的景氣現況與展望樂觀指數同步向上，分別來到 - 2.6 及 - 0.8 的水準。

在勞動市場部分，民眾的就業樂觀及薪資上漲指數也同時改善，其中，薪資展望樂觀及現況樂觀指數已經分別連續六個月及四個月處在正值。在經濟信心與就業及薪資展望樂觀的支撐下，民眾消費意願穩步向上，其中大額消費意願指數 (5.4) 連續四個月處在代表樂觀的正值，為 2018 年 3 月以來的高點。

由於民眾對經濟成長率的預期持穩，對通膨擔憂不高，國泰金表示，中國經濟出現止穩跡象，加上美國第一季經濟成長率優於市場預期，本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值依舊維持在 2.2%，認為可能會跌破 2% 的比例降至 23.8%，較前月為低。在通膨方面，雖然近期油價走高，本月的民眾平均通膨預期值仍為 1.0%，且認為今年通貨膨脹率會低於 1.0% 的民眾依舊將近六成，顯示民眾對於通膨擔憂不高。

而台股展望部分，國泰金表示，受惠經濟數據改善，台股在調查期間的前段維持高檔。不過，本項調查於 2019 年 5 月 1~7 日進行，在台灣時間 5 月 6 日凌晨，川普再突發威脅調高中國進口關稅，造成調查期間後段股市的急劇波動。本月民眾的股市樂觀情緒持續改善到 - 6.6，不但是連續四個月向上，且創下 2015 年 6 月以來、近 4 年的高點，風險偏好也小幅回升至 - 3.2，為近一年以來的新高。

惟因本次調查回收問卷有超過 75% 是在川普突然宣布調高關稅之前，故仍需留意美、中貿易談判的後續發展及風險，對民眾接下來股市樂觀及風險偏好情緒的可能也會受到影響。