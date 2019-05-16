川普祭「緊急狀態」封殺華為 陸商務部：反對濫用出口管制

美國總統川普日前簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，並授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，外界解讀，此舉是衝著華為而來；對此，中國商務部發言人高峰今 (16) 日表示，堅決反對「泛化國家安全概念、濫用出口管制措施。」

川普於週三簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」。

川普雖未言明何謂「敵意企業」，但商務部於行政命令發布後不久，便將華為列入出口管制實體清單 (Entity List)，禁止華為及其子公司，與美國企業進行業務往來。

高峰週四於例行記者會中指出，中方已多次強調，「國家安全」概念不該被濫用，不應成為推行貿易保護主義的工具，希望「有關國家」尊重市場規則，為包括中國企業在內的各國企業創造公平、透明、可預期的營商環境。

高峰說，中方向來要求中國企業，嚴格執行國家出口管制相關法規，履行出口管制國際義務，在海外經營過程中，遵守相關國家的法律政策，「我們堅決反對任何國家，根據自己的國內法，對中國的實體實施單邊制裁，也反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施。」

高峰呼籲，美方應停止錯誤做法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊；中方會採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權利。