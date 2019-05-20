川普：樂於發動貿易戰 中國別想當頭號經濟強國

據《彭博》報導，美國總統川普在週日播出的電視專訪重申，他「非常開心」與中國打這場貿易戰，而且在他任內，中國別想成為世界頭號超級大國。

川普接受《Fox News Channel》的 Steve Hilton 採訪時，提到他認為這次貿易戰的結果，會讓美國獲得數十億美元的進帳，中國顯然無法做到像美國這麼好。

川普表示，在課徵關稅之下，將使企業與廠商相繼離開中國，轉往越南等其他亞洲國家。

本月早前雙方的談判沒有實質進展，在這次受訪中，川普也表達了不急於重回談判桌的態度。他不僅在談判期間提高了關稅的威脅，上週還簽署了華為進入美國市場的限制令，並將這家中國電信設備巨頭及幾十家附屬公司列入黑名單，限制美國供應商向其供貨。

川普：中國別想超越美國

川普表示，當下中國經濟的表現並不好，而美國經濟則一直非常棒。「他們在追趕我們，他們想要超越我們。」

川普表示，中國想超越美國，這並不奇怪，這是中國的雄心壯志。但是這種事情，在他當總統的時候不會發生。

川普說，要是讓希拉蕊 · 柯林頓當上總統，到她任滿時，中國的經濟規模可能會比美國大得多。但是現在他在任，而中國想拉近差距都別想。

川普：中國最終會被關稅擊倒

川普表示，美中原本有機會達成很好的協議，但是他們改變主意。既然如此，那麼就對中國增加關稅。

川普表示，他樂於增加關稅，因為這能帶來 1000 億美元以上的收入，但是他預測最終會達成協議，因為中國會被關稅擊倒。

滙豐控股經濟學家 2018 年曾經預計，到 2030 年，中國有望超越美國成為世界最大經濟體，屆時，中國國內生產毛額 (GDP) 將達到 26 兆美元，而美國則為 25.2 兆億美元。

國際貨幣基金組織 (IMF) 去年也預測，到 2030 年，中國有望成為世界頭號經濟體。