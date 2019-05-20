日本經濟團體聯合會會長：消費稅一定要漲！

日立製作所 (6501-JP) 會長、兼日本經濟團體聯合會 (經團聯) 會長，中西宏明在週一 (20 日) 下午，於東京舉辦的記者會上，針對日本內閣府在同日所發表的 2019 年 Q1(1 ~ 3 月) 日本實質 GDP，連續兩季出現正成長一事發表了意見。他提到「(日本經濟) 即使有些迂迴曲折，但仍處於恢復走勢，底子依舊硬朗」。

日本 GDP 季增年率 (圖片來源：tradingeconomics.com)

對於個人消費及設備投資表現不如上季一事，中西會長表示，「即使個人消費出現些許負成長，並沒有讓人感受到其嚴重性。而在設備投資上，工具機等方面出現了陰霾，但也因為各業界的情況不同，在整體上可以感受到強烈的投資意願」。

有關今年 10 月日本消費稅稅率調漲一事，中西會長表示，「消費稅的問題是必須去作的事情，希望一定要作到。到目前為止也都維持著一貫說法，沒有改變想法的打算」強調他個人向來的立場。

「日本經濟團體聯合會」，在日本普遍以「經團聯」之名來稱呼。是以東證一部的上市公司作為其主要成員。原為日本經濟產業省所主管之社團法人，後依日本法律改組為一般社團法人。與「日本商工會議所」、「經濟同友會」並列日本「經濟三團體」。其會長更被稱為日本「財界總理」，在日本產業界具有舉足輕重的地位。