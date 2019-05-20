沙國暗示續減產 油價應聲漲逾1% 小摩：短期現象

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，石油輸出國組織及其夥伴國 (OPEC+) 已取得共識，將「溫和壓低」原油庫存；外界解讀，此說法暗示 OPEC + 會持續減產，今 (20) 日國際油價應聲漲逾 1%；不過，摩根大通分析師認為，OPEC + 對油價提供的支撐效果，只是短期現象。

OPEC + 週日 (19 日) 舉行會議，Khalid al-Falih 於會後對媒體指出，OPEC + 已獲共識，將「溫和壓低」原油庫存；但當前油市仍屬脆弱，因此沙國會適時回應市場需求。

台北時間週一下午 3 點 45 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.20%，至每桶 73.08 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.21%，至每桶 63.68 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根大通亞太區石油與天然氣業務主管 Scott Darling 在接受 CNBC 採訪時稱，近期的供給風險，使油價獲得支撐，但油價持續走高的可能性不大；主因在於，美國頁岩油產量續增，加上全球經濟前景不明，恐導致石油需求趨緩。

Darling 強調，目前油價獲得支撐，或許只是短期現象，尚無具體因素，有助油價從當前水準續揚。

根據摩根大通預估，布蘭特原油將在 2019 年第 2 季末，達到每桶 75 美元；但 2019 全年平均價格，會落在每桶 71 美元，自 2021 年起，將降至每桶 60 美元。