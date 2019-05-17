中東緊張情勢升溫 美國原油估創4月初以來最大單週漲幅

根據《彭博社》報導，中東緊張情勢升溫，抵銷了美中貿易戰可能影響全球石油需求的擔憂情緒，今 (17) 日國際油價走揚，西德州中級原油，估將創下 4 月初以來最大單週漲幅。

台北時間週五下午 5 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.22%，至每桶 72.78 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.54%，至每桶 63.21 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

葉門胡塞 (Houthi) 反抗軍宣稱，要對沙烏地阿拉伯 2 座石油設施遭無人機攻擊一事負責；沙國領導的聯軍隨即採取報復手段，於週四空襲被胡塞掌控的葉門首都沙那(Sanaa)。

Kiwoom 證券公司大宗商品分析師 Ahn Yea Ha 表示，中東地區緊張情勢加劇，油價已有所反應，「對供給中斷的擔憂，有助抵銷貿易戰造成的需求疑慮。」

5 月 10 日迄今，西德州中級原油期貨累計上漲 2.1%，創 4 月 5 日以來，最大單週漲幅，布蘭特原油期貨本週則累計上漲 2.8%。

西德州中級原油期貨估將創下 4 月初以來最大單週漲幅。(圖：翻攝自彭博)

美中貿易談判前景不明，美方主談人之一的財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前宣稱，近期將前往北京，繼續進行貿易磋商；不過，其說法似乎已遭中方否認，中國商務部發言人高峰週四面對媒體求證此事時指出，「中方不掌握美方來華磋商的計畫」。