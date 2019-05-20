沙烏地能源部長暗示持續減產 油價週一衝高 升至近1個月高點

由於 OPEC 表示，維持石油減產可能有助支撐油價，同時中東緊張局勢依舊，週一 (20 日) 油價衝高，升至近幾週來的高點。

台北時間週一下午 14:00，布蘭特原油價格上揚 90 美分或 1.3%，至每桶 73.11 美元，早前觸及 73.40 美元，是今年自 4 月 26 日以來最高。

美國西德州原油也漲 71 美分或 1.31%，至每桶 63.47 美元。之前來到每桶 63.81 美元，為 5 月 1 日以來高點。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週日表示，OPEC 及相關國家已達成共識，會「溫和地」降低原油庫存。他表示，有很多人對破壞、制裁以及石油供應中斷感到擔憂，但另一方面，也確實看到了庫存的增加。

阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail al-Mazrouei 早前指出，生產商有能力填補任何市場空白，放鬆減產並不會是正確的決定。

上週市場憂慮美國對伊朗的進一步制裁、委內瑞拉的地緣政治風險，以及因不明原因在關鍵港口遇襲的兩艘沙烏地油輪，緊張情緒推升布蘭特原油單週上漲 1.8%。

OPEC 現行的減產預定實施至 6 月，OPEC 及相關盟國預計在 6 月底召開的會議中，決定是否延長減產協議。

油價另一個上漲信號來自美國鑽井平台數量，本週連續第 2 週減少，來到 2018 年 3 月以來新低。