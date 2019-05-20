貿易戰對中國永達理反而是利多 前4月新契約保費收入逆揚85%

在市場波動劇烈而競爭激烈的壽險市場中，永達保經的兩岸業績突圍而出，董事長吳文永表示，永達轉投資的中國永達理保經，至 4 月底止，永達理保經新契約保費收入年成長 85%，比起同業平均負成長 20% 左右，顯然表現優異，主要是因美中貿易戰對中國永達理反而是利多。

吳文永表示，截至 4 月底，台灣永達保經新契約保費收入年成長 54%，佣金收入年成長 57%，支撐永達保經高成長的主因有二，分別為銷售成功密碼標準化、業務制度世襲制。

吳文永進一步說明，銷售成功密碼標準化，是永達有一套完整的銷售標準，可以讓員工提前完整培訓，進而產生很多領導者。

總經理陳慶鴻指出，永達擁有優質先進的創業平台、大數據的經營管理系統、完善的業務制度，優渥的獎金，並提供理賠訴訟保證書、二訪禮，作為業務進行客戶服務的有力支持。

而業務制度的世襲制，吳文永表示，就算符合退休條件的員工已達 80 人，但是他們都還願意轉進中國繼續奮鬥、帶領更多團隊，正因世襲制，即使重心移到中國，但原本在台灣的組織持續擴張的利益還是能擁有，不僅高階愈滾愈高階，中生代也竄起來，有點像「組織像黨派，永遠有主席」的概念。

中國永達理保經部分，吳文永表示，至 4 月底，永達理保經新契約保費收入大幅年成長 85%，比起同業平均負成長 20% 左右，主要是因為 P2P 大舉倒帳，中國人資金無處可去，紛紛投入保險；且貿易戰反而對永達理帶來利多。

吳文永解釋，受貿易戰衝擊，中國保險商品結構需轉型，從原本大舉銷售類定存的萬能險，要轉型為賣真正以保障為主的保險商品，但是商品轉型需要時間，中國人一般沒什麼耐性，若是無法快速見到績效，保險業流動率通常都很高。

但是這個在永達理問題不大，不但因為複製台灣成功經驗，有好的領導者帶領，且永達理對業務員是從「一對一與客戶對話」就開始模擬培訓，因此在中國保險業今年普遍衰退下，永達理今年保險銷售依舊亮麗。

永達轉投資持股達 24.9% 的中國永達理保經，主要合作的中國人壽公司分別為：上海陸家嘴國壽、北京華夏、北京天安、北京君康、北京信泰、北京中意、北京中華聯合、大連百年、珠海橫琴、北京安邦等。

永達保經除秉持保險專業，也持續回饋社會，尤其吳文永身為澎湖人，因為澎湖位處偏遠離島、資源有限，吳文永每年都會親自帶領同仁返鄉作公益、拚觀光，更用關懷行動力來支持家庭照護者，除贊助復康巴士購置經費，今年就再捐贈澎湖縣政府交通接送服務專車 1 輛，希望透過專車接送服務，讓身心障礙學生能夠無礙就學及參與福利活動；永達累計 10 年來在澎湖的公益捐贈超過千萬元。