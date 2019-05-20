〈國泰金法說〉金控單季帳面淨值回升1318億元 國壽就貢獻1200億元

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日舉行第一季法說會，由於去年第 4 季國際股災影響，國壽去年 EV 年減近 5%；不過，受到今年第一季資本市場回神帶動，國泰金帳面淨值單季大舉回升 1318 億元，其中，光是國壽帳面淨值單季就大增 1200 億元。國壽第一季未實現損益也轉正，單季也跳升 1130 億元。

國泰金第一季稅後純益 136 億元，年減 42%，因為去年國壽投資收益基期較高，每股稅後純益 (EPS) 為 1.05 元。其中，國泰人壽第一季稅後純益大舉下滑，比起去年同期的 167 億元，今年則降到只有 64 億元。

不過國泰金資深副總暨發言人鄧崇儀強調，持續強化價值導向策略，保障型商品的新契約保費收入 (FYP) 年成長約 7 成，FYPE 居業界第一，負債成本持續改善，，來到 4.02%，避險前經常性收益率已提升到 3.34%。

國壽第 1 季主攻傳統型保單，總保費收入 1680 億元，年減 5%，初年度保費收入 607 億元，年減 11%，初年度等價保費收入 291 億元，年增 36%。

觀察國壽資產配置，第一季總投資金額 5 兆 9859 億元，其中，現金及約當現金占比 1.9%，投報率 0.5%；國內股票占比 7.3%，投報率 3.5%；國外股票占比 6.4%，投報率 9.2%；國內債券占比 5.3%，投報率 6.3%；國外債券占比 59.1%，投報率 4.9%；擔保放款占比 6.6%，投報率 2.2%；保單貸款占比 2.8%，投報率 5.5%；不動產占比 8.6%，投報率 2.7%。

鄧崇儀表示，國泰金淨值大幅回升，整體金融資產為實現損益已回正。

國泰金帳面淨值從去年底的 5293 億元，受到今年第一季資本市場回神帶動，今年第一季帳面淨值增至 6611 億元，單季大增 1318 億元；扣掉特別股淨值，普通股每股淨值也從 34 元升到 44.5 元。

其中，國壽帳面淨值從去年底的 3621 億元，回升到今年第一季 4821 億元，單季大增 1200 億元；金融資產未實現損益餘額也從去年底的負 731 億元，回升到今年第一季的 399 億元，不但轉正，單季也跳升 1130 億元。

此外，國壽公布 2018 年隱含價值 (EV) 及精算價值 (AV)，由於去年第 4 季國際股災，金融資產未實現損失增加，導致淨值大幅下降，國壽 EV 從 2017 年底的 9440 億元，降到去年底的 8980 億元，年減 4.9%，換算金控每股 EV 也從 75.1 元降到 71.5 元，換算金控每股精算價值為 107.5 元。