外資2周提款938億元 解5月台股魔咒看2套劇本

台股又見「5 月魔咒」，近 2 周外資自台股提款高達 938 億元，上演股匯雙殺。上周台股摜破年線，下跌 90.5 點，以 10384.11 點作收，成交值放大至 1312 億元。如果台股今日要解 5 月魔咒，只有 2 套劇本，一是開高走高、另一則是開低拉高，但重點都必須站回 10500 點整數關卡! 關鍵點位 10326、10363、10449 點。

台股今日下檔最重要關鍵為 10363 點，如能挺住 10363 點，甚至能順利開高走高，站穩 10400 關卡後，才有機會續往 10449 點挑戰。但只守住 10400 點，對於解除 5 月魔咒作用不大，必須更強勢反攻，往 10500 點衝關，收上 10507 點，多頭才可喘口氣。但如 10363 點棄守，仍得提防跌勢擴大，10326 點是守住 10300 點關卡攻防灘頭堡，如 10300 點也棄守，需提防續往 10254、10214 點尋求支撐。

5 月外資持續自台股提款，護盤也努力踩煞車。短線上外資提款的重點，仍以電子為主，因此穩盤可著墨的，除減緩電子權值股跌幅，也可能以拉抬金融傳產龍頭股方式，從賣壓較輕的權值股著手。因此短線上觀察盤勢能否止跌，一是觀察新台幣匯率是否止貶回穩，另一重點則是觀察盤面是否有相對強勢的金融與傳產龍頭帶隊。

面對台股 5 月魔咒，在尚未止跌確認前，投資人仍以保守為宜。雖然這波融資未大幅拉升，但大盤這波回檔，個股跌幅超過 3 成者，不在少數。投資人需留意短線跌幅較大，且融資使用率仍偏高的個股，仍需提防出現融資斷頭賣壓。

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