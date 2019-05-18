紐約匯市—歐洲選前不安 美元走漲；脫歐進程不明 英鎊挫至4個月低點

週五 (17 日) 交易，對下週歐洲議會選舉的擔憂削弱了歐元需求，美元因而上漲；英國脫歐進展未朗，英鎊下跌至 4 個月低點。

中美交易戰，美元因避險貨幣性質而受惠。ICE 美元指數上升 0.2% 至 98.01。

週五公布的數據顯示，5 月初美國消費者信心上升至 15 年來最高點。

近日義大利副總理 Matteo Salvini 評論，歐盟規範挫傷了義大利，他週四更揚言，如果他的政黨在歐洲國會選舉上表現良好，他將「撕裂扼殺義大利的規範。」此翻言論讓歐元持續走跌。

紐約 BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 表示，資金流入美元似乎是最後堡壘了。

針對是否向歐盟和日本汽車與汽車零件徵收進口關稅，美國總統川普推遲 6 個月後再決定，這令歐元短暫弭平跌幅。

歐元兌美元下跌 0.17%，自前一日的 1.1204 美元下降至 1.1159 美元。

英鎊下跌至 4 個月低點

由於跨黨派的脫歐談判失敗，加上梅伊首相可能辭職下台的衝擊，英鎊下跌至 1 月 15 日以來最低點。

英鎊兌美元自週四稍晚的 1.2847 美元下降至 1.2711 美元。

歐元兌英鎊上漲 0.3% 至 87.66 便士。

人民幣跌至 6 個月低點

在川普突然攻擊中國華為後，中國聲稱美方必須展現誠意，才能進行有意義的談判，離岸人民幣立即跌至去年 11 月以來的最低水準。

美元兌離岸人民幣上漲約 0.29% 至 6.9486 元；美元兌在岸人民幣上漲約 0.5% 至 6.9186 元。

紐約 Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 報告指出，中美雙方的言論越來越激烈，這使得中美要達成貿易協議，還有一段路要走。目前，中美雙方尚未安排任何高階談判，一直到 6 月下旬的 G20 會議，川習才會見面。

Thin 認為，這意味下一輪關稅可能就要上演，示意貿易戰要進一步升級，中美更難達成協議。

由於中美貿易緊張，澳元跌至 1 月 3 日以來的最低。

美元兌日圓自前一日的 109.59 日圓略下降至 109.51 日圓。歐元兌日圓下跌 0.4% 至 122.33 日圓。