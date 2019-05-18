能源盤後—需求放緩vs供應中斷 會議在即 市場波動大 WTI漲勢止步

週五 (17 日) 交易，原油期貨收低，WTI 原油價格 4 個交易日來首次收跌，但全週仍上漲，係因股市波動性相關的潛在需求擔憂心理，遭中東供應中斷的擔憂心理抵銷。

JMMC 和 OPEC 非成員會議將於週日在沙國召開，該委員會負責監督 OPEC 主導的減產計畫之各國遵循情況。

ING 策略報告指出，雖然這週日的聚會僅是小規模的會議，但卻可以投石問路，探測這些產油國延長現行減產協議到下半年的意願。

OPEC 與其盟國的會議安排在 6 月 25 日至 26 日，正好落在該減產協議到期日的前幾天。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 62.76 美元，週四收盤價 62.87 美元為最前月契約自 5 月 1 日以來最高，本週漲幅約 1.8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，收每桶 72.21 美元，週四收盤價 72.62 美元為最前月契約自 5 月 1 日以來最高，本週漲幅 2.3%。

美銀分析報告指出，「所有人都聚焦美國頁岩油的增長，但其實 OPEC * 產量已急遽下滑的事實也值得留意，2018 年 11 月到 2019 年 4 月這段期間，團體每日供應量減少 230 萬桶，其中單就委內瑞拉和伊朗 2 國就佔了約 84 萬桶 / 日。相比之下，全球石油需求成長卻在近幾個月急遽下降。

「下一步油價會走向何方？我們認為，全球商業週期已經到了關鍵交會點，如果貿易戰最終仍挫傷消費者信心，製造業的疲軟恐會拖累服務業。在全球放緩下，Brent 油價可能下降至每桶 50 美元水準，相反地，如果中美達成協議，企業信心將回籠，致使美元走跌和全球成長增強....Brent 價格會飆升至 90 美元。」

《金融時報》週四報導，沙國聯盟在葉門表示，已針對伊朗支持的胡希叛亂分子發動了一系列空襲，作為本週稍早沙國石油設施遭胡希叛亂分子攻擊的報復。

由於近期美伊關係緊張，波灣地區油輪和設施遭到攻擊，美國週三下令所有非緊急工作人員均須立刻撤離伊拉克。在美國終止對採購伊朗石油的國家之制裁豁免權後，該地區出現了零星攻擊行動，這些威脅恐中斷該地區對全球市場的供應。

ING 認為，關於伊朗原油出口量已經降至 0 的報導不應該照字面上理解，因為許多伊朗油輪已經關閉其轉發器，這意味他們在販售和移動石油的時候不會被察覺。

目前，緊張局勢為石油提供了支撐，但長葉貿易集團高階商品合夥人 James Hatzigiannis 預期，短期內油價會下跌，因為來自波灣緊張局勢的支撐力「下降」，且新關稅可能縮減能源需求。

市場也預期在 OPEC 和非 OPEC 成員召開會議之前，市場會越來越多波動，交易員對 OPEC + 會不會延續減產協議的看法分歧。

與此同時，近日數據顯示，美國探鑽活動可能放緩。 Baker Hughes 週五公布，美國國內活躍的石油鑽井機具數量減少 3 個至 802 個，已連續 2 週下降。

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