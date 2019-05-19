股息縮水增資壓力 壽險金控遭外資大舉倒貨股價黯淡失色

過去壽險業挾獲利與股利優勢，成外資追捧標的，但隨著今年在增資與股利縮水雙重壓力下，以壽險為主體的金控，反成外資砍殺標的，國泰金近一個月來已遭外資賣超 27.6 萬張，富邦金 13.7 萬張，外資瘋狂倒貨也拖類股價一路下挫，雙雙跌至今年波段新低。

觀察近一個月外資倒貨對象，前 10 大賣超標的中，金控股就包辦了 5 檔，且清一色皆為旗下擁有壽險子公司的金控，包括新光金、國泰金、開發金、富邦金與中信金等都是外資大舉砍殺的標的，外資不留情面賣股，也讓這 5 檔金控股，股價同步創下波段新低。

據統計，新光金近一個月遭外資賣超近 40 萬張、開發金 4 月底法說會後，就遭外資接連倒貨賣超，光是近一個月外資就賣了 16.8 萬張開發金。

法人表示，過去壽險型金控靠著壽險子公司優異的獲利能力，讓所屬金控「母憑子貴」推升金控獲利扶搖直上，銀行型金控望塵莫及，壽險業更成為貢獻金控獲利的重量級引擎，過去中信金、開發金就是靠著併購壽險子公司，壯大事業版圖與獲利表現。

過去兩年，靠著壽險上繳股息挹注，讓壽險型金控配息能力高人一等，更是外資追捧的目標，開發金去年靠著中國人壽貢獻 3 成獲利，吸引外資敲進，外資持股一度突破 3 成，但今年外資翻臉賣股，外資持股已降至 24%。

法人指出，壽險金控現有增資壓力，對外又有美中貿易戰火正熾，影響全球股市，恐將拖累資本利得表現，加上股利縮水，在壓力警報尚未解除前，壽險型金控股價恐將持續黯淡。