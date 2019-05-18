美股尾盤收黑 分析師擔憂下週中國貿易報復手段陸續浮現

在連串貿易利空消息後，週五 (17 日) 總算出現延後對歐洲汽車加徵進口關稅以及取消墨西哥和加拿大鋼鐵和鋁關稅的正面消息。但儘管有這些好消息，有趣的事情在於：美股並沒有太大的變化。事實上，隨著消息指出與中國的貿易談判仍有變化，指數尾盤由漲轉跌。

由於標準普爾指數本週大致持平，與貿易相關的個股表現基本上比表現最差的個股來得好一點，像是開拓重工 (CAT-US) 下跌 6.3%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.3%、3M (MMM-US) 下跌 3.9% 和英特爾 (INTC-US) 下跌 2.9%。

FTSE Russell 全球市場研究總經理 Alec Young 表示，「在所有這些貿易利空之後，它變成一個更艱難的賣方市場，」「中國問題仍在那裡，市場知道這是個最重要的關鍵因素，交易員會希望保證不會出現新的關稅。」

為什麼呢？因為交易員擔心還有其他的利空會再度出現：也就是來自中國的更多報復措施，無論它可能會或可能不會以關稅的形式出現。中國的媒體一直在警告這種措施即將到來。

中國還可能採取什麼形式的報復？這不難想像。中國已經取消了大量豬肉訂單，它可能以監管騷擾在中國營運的美國公司的形式出現，但它也可能更簡單。

Argus 的 Jim Kelleher 通知他的客戶要注意突然宣佈營運損失：「我們會謹慎監控美國『首要』個股的投資，像是波音 (BA-US) 和開拓重工。如果美國和中國間的貿易環境進一步惡化，中國官員可能會直接或間接地阻止中國公司和消費者與最具象徵代表性的美國企業做生意。」

他警告不要只用美元金額來看貿易：「貿易的意義可能遠超過美元金額。商業是活動和情感的微妙結合；情緒惡化會對貿易活動產生巨大影響。此外，全球供應鏈變得複雜並且把各國綑綁在一起。例如，計算汽車零件的美元價值並不能反映那些延後或消失的零件對全車生產造成的影響。」

川普總統大概很清楚這一點，但 Cowen 的 Chris Krueger 指出，川普為保護農民免受報復性關稅所帶來艱困的努力可能會扭曲他的想法：「在我們看來，最重要的關鍵因素是川普短期內為其基本盤所作的各種努力，都可能增加了我們認為關稅戰會繼續打下去的可能性。」