美股盤後─驚傳中美貿易談判停頓 尾盤賣壓進場 道瓊收低98點

CNBC 電視台報導，中美貿易談判已告停頓。最後一小時交易中，賣壓進場，美國股市週五收低。

消息人士告訴 CNBC 說，由於川普政府加強監督中國電信公司，中美進一步貿易協商的時程討論已經停止。本週稍早，一個美國代表團曾應邀訪問北京，今日確定訪問停頓。該報導使得道瓊於最後一小時交易中，清除約 30 點漲幅，反轉走低。



道瓊工業平均指數收低 98.68 點或 0.38% 至 25764.00。

Nasdaq 指數收低 81.76 點或 1.04% 至 7816.28。

S&P 500 指數收低 16.79 點或 0.58% 至 2859.53。

費城半導體指數收低 28.10 點或 1.96% 至 1402.01。

本週稍早，川普政府採取行動，讓美國企業與中國大型通訊公司華為做生意的難度大增。美國企業欲與華為有業務往來，必須先獲得許可。美國供應商高通與美光股價分別下跌 1.6% 與 3.4%。

分析師說，這是反對中國政府的行動，中國政府被視為是華為的老板。這明顯讓中美貿易戰升高，目前，尚不明了中國會如何反應，但預期將會有所反應。

根據新華社報導，中國商務部發言人高峰週四說，美國在最近的貿易行動上，展現了威嚇行為。美方單方面升高了貿易衝突，製造了嚴重協商障礙，讓人遺憾。

上週，美國調高 2000 億美元中國商品的關稅，週一，中國亦調高 600 億美元美國商品關稅，進行報復。這些行動使得本週初的股市大幅下跌。但而後，主要指數反彈，收復了大部份跌幅。

分析師說，民眾現在了解貿易戰恐曠日廢時，未來股市波動可能增加。

中國股市今日大幅下跌，上海綜合指數大跌 2.5%，創 2018 年 7 月以來，最長週線下跌期間。

週一，美國股市賣壓沉重，而後華爾街連續三天上漲，但並未能清除週一的跌幅。本週，道瓊下跌 0.7%，S&P 500 與 Nasdaq 本週分別下跌 0.8% 與 1.3%。