錙銖必較！馬斯克親審每筆開銷：我們只能再撐10個月

特斯拉 (TSLA-US) 週五股價大跌 7.6%，觸及多年低點，係因一份外流的備忘錄指出，特斯拉若不執行嚴格的成本管控措施，恐怕在幾個月內耗盡現金。

特斯拉收盤 211.03 美元，觸及 2016 年 12 月 22 日以來低點，為週五 Nasdaq 100 指數成分股中表現第二糟糕的個股，且本月跌幅已擴大至 11% 以上。

據報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 向員工表示，公司 22 億美元的現金儲備「是很多，但以第一季的燃燒率來算，實際上我們只有約莫 10 個月的時間就得達到盈虧平衡。」

因此特斯拉無論大小金額，都將由馬斯克與財務長 Zach Kirkhorn 審核批准，作為削減成本的計畫之一，所有費用也包括薪資和差旅費。

專業汽車新聞網站《Electrek》報導， Kirkhorn 將檢視每一頁費用申請單，而馬斯克本身每十頁看一次。報導稱，馬斯克寫道，「這 (規定) 真的很硬，但這是讓特斯拉財務能撐下去的唯一辦法。」

特斯拉發言人不願回應此報導。

特斯拉近期也參考其他成本節省辦法，例如決定重新調整其忠誠度計畫。

特斯拉本月初利用了資本市場。第一季結束時，特斯拉擁有 22 億美元現金，較 2018 年底少了 15 億美元，部分係因 3 月時支付可轉換債券 9.20 億美元。

特斯拉上個月公布，第一季虧損較預期龐大，且營收低於預期。過去 12 個月來，特斯拉股價已下跌 26%，且今年迄今跌幅 37%，相較同期 S&P 500 指數表現遜色，S&P 500 指數過去 12 個月上漲 5.1%，今年迄今漲幅 14%。

週五大跌可能部分也與週四的消息有關。國家運輸安全局 (NTSB) 初步報告指出，一樁 3 月發生的 Model 3 死亡車禍中，車主在撞擊前 10 秒使用了汽車自動駕駛，證據顯示他的雙手在撞擊當下並未駕駛方向盤，無論是汽車或是駕駛本身均未曾試圖避免撞擊。

特斯拉發言人週四回應，「特斯拉駕駛使用自動駕駛的紀錄已經超過 10 億英哩，且我們的數據顯示，一名細心且隨時準備掌控方向盤的駕駛妥善使用下，擁有自動駕駛功能的車比那些沒有這個功能的車更加安全。」

另外，特斯拉也稱正透過無線更新的方式，變動 Model S 和 X 一些設置，以回應近日報導稱停泊中的車輛起火的事件，但特斯拉稱目前還在調查近日事件。