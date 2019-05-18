美加墨達成協議 鋼鋁關稅正式取消 美中談判陷入僵局

美中貿易談判陷入僵局之際，美加墨貿易關係卻更柳暗花明，美加兩國週五 (17 日) 宣布達成協議，並發表聯合聲明表示，美國已同意 48 個小時後內正式取消鋼鐵和鋁關稅，加墨兩國也同意取消對美國商品徵收的報復性關稅。

根據美加兩國的聯合聲明內容中寫道，美加兩國同意於 48 小時內取消相關關稅，而美國和墨西哥亦達成相同協議，此外，美加還同意：

撤銷世界貿易組織中所有與關稅有關的待決訴訟

制定「防止受到不公平補貼和 / 或以傾銷價格銷售的鋼鐵或鋁」以及「防止將美加以外生產的鋼鋁轉運到其他國家」的措施

制定美加同意的鋼鋁貿易監管流程

美國總統川普表示，我很高興地宣布，我們剛剛與加拿大和墨西哥達成協議，在不徵收重大關稅的情況下來銷售產品。

加拿大總理杜魯多表示，目前我們已全面撤銷這些關稅，在批准之際與美國進行合作。

梅努欽週三 (15 日) 美國首都華盛頓舉行會議，會見加拿大外交部長弗里蘭 (Chrystia Freeland)，計畫討論取消關稅的程序。

美加墨三國去年底簽訂美加墨新貿易協定 (USMCA)，但關稅議題卻遲遲未解，美國國會議員已示意，倘若不取消美國對加拿大和墨西哥的鋼鐵與鋁關稅，他們就不投票支持 USMCA 貿易協議，如今此關稅議題解除後，有望推動美國國會批准 USMCA。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (15 日) 於參議院發表證詞時表示，就解決鋼鐵與鋁關稅的議題，「我們已經接近與墨西哥和加拿大相互理解的程度，解決該關稅也是推進 USMCA 非常重要的一部分。」意味著解決該關稅議題是簽訂 USMCA 的一部分。

隨著美加墨貿易關係逐漸加溫，美中貿易關係似乎卻在週五華為禁令生效後急轉直下，消息人士表示，美中新一輪貿易談判已經擱置，本週早些時候，美中原訂兩國貿易代表團將於北京持續進行討論。