人民幣續貶 今年走勢已由升轉貶

美中貿易戰火延燒，美國以國安為由，將華為與其 70 家相關企業列入「實體名單」。此舉將禁止華為在未經美國政府的批准下從美國企業購買電子零組件。美中雙方關係急轉直下，已有悲觀的看法認為中國未來可能將對美國企業－蘋果做出制裁。

人民幣受到貿易戰衝擊影響，今 (17) 日在岸人民幣一口氣貶破 6.9 大關，一度逼近 6.92 關卡，創去年 12 月底以來新低。截至 14:00 為止，在岸人民幣暫報 6.906，貶值 220 個基準點，貶幅 0.32%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

至於離岸人民幣則是貶破 6.94 關卡，直衝「7」字頭大關前進，目前暫報 6.9416，貶值 130 個基準點，貶幅 0.19%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

整體來看，今年人民幣已由升轉貶，且中美態度均強勢，雙方仍無退一步的想法，若緊張的關係更進一步惡化，彼此制裁擴大，人民幣很快將進入 7 字頭時代。

至於人民幣貶破 7 後，會不會形成常態，一切都要觀察中美貿易進展，及未來中國經濟的變化。如果中美貿易並未使中國經濟受到太大傷害，人民幣會先止貶，再緩步回升。

但若這波貿易戰對中國經濟衝擊超出預期，人民幣 7 字頭將可能形成常態。簡單來說這波人民幣因貿易戰而貶，如果短期要出現大幅回升，仍是取決於貿易戰，解鈴還須繫鈴人。

不過，多數中國券商認為，目前市場對人民幣還未出現一致性的貶值預期，而且指出在中國政府政策刺激之下今年經濟會有不錯表現。因此，人民幣很難出現大幅度的貶值。

短期因為中美局勢變化影響，人民幣會有波動，但整體來看人民幣走勢在控制範圍內，並不具備大貶的理由。