台股盤後—華為概念股領軍走弱 失守年線支撐 資金往傳產靠攏

台股今 (17) 日早盤受到美股強漲帶動，一度大漲超過 90 點，重回 10500 點之上，惟盤中受到電子三雄同步翻黑影響，加上華為概念股由股王大立光重挫領跌，台塑四寶也僅台塑化站穩盤上，指數翻黑下挫後一路下探，終場大跌 90.5 點，以今日最低點 10384.11 點作收，除失守 10400 點關卡，也摜破年線，成交量 1309.67 億元。

台股今日上市類股中，除食品、汽車、油燃、水泥、觀光、紡織、非金電、非電、電纜、生醫、電通、金融、百貨指數收紅外，其餘指數均收黑，表現最強勢的為漲幅 1.98% 的食品族群，跌幅最重的則是下挫 5.71% 的光電指數。

櫃買市場今日同樣開高走低，終場下跌 2.26 點，以今日最低點 132.41 點作收，成交量約 395.8 億元。上櫃指數部分，僅航運指數收紅，其餘指數均收黑，又以電子設備族群跌幅最重、達 3.39%。

電子三雄方面，台積電早盤以紅盤開出後，盤中由紅翻黑，並一路下修，終場下挫 2.23%，以今日最低點 241.5 元作收；股王大立光受到美國政府封殺華為產品影響，今日表現最為弱勢，重挫 9.41％，收在 3850 元，除失守 4000 元外，也摜破半年線與年線，同樣收在今日最低點；鴻海今日早盤同樣開紅，盤中由紅翻黑，且一路走低，終場下跌 1.58%，收在 74.7 元，跌破半年線。

受美國政府禁用華為利空衝擊，除電子三雄走弱外，聯亞、聯茂遭打入跌停，穩懋跌幅逾 8%，全新、台耀重挫逾 7%，華星光大跌 4%，晶技、中磊下跌逾 2%，廣達、光聖下跌逾 1%。

在電子股走弱下，資金轉進食品等傳產族群，大成漲幅逾 4%，卜蜂上漲超過 3%，統一上漲逾 2%，味全漲幅逾 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，華為事件與上週美中貿易戰格局一樣，利空市場已有所預期，在真正開始實行前，股價就先行下跌反應，認為目前 8 至 9 成利空都已反應在盤面上，下週台股壓力就可望明顯減輕，惟目前技術面明顯轉為偏空格局，即便下週台股能止穩仍需整理，可留意新台幣止穩、量價背離回歸正常等訊號。

