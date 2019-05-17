【日盛投顧】盤後分析－帶量殺破10400點

統一



◆盤勢分析

1. 周五台股跳空高開，早盤指數一度重回 10500 點之上，但隨指標股 3008 大立光與華為相關個股轉跌，電子股相繼走弱，指數一路震盪走低，終場收在 10,384.11 點，下跌 90.50 點，跌幅 0.86%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長黑 K，帶量跌破年線。

(2) 量能：成交量增至 1314.01 億元，呈現出量下殺偏弱格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下進入超賣區、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 126.53 億元；外資 - 102.55 億元、投信 - 5.23 億元、自營 - 18.75 億元。

3.OTC 指數開高走低，終場收 132.41 點，下跌 1.68%，呈現長黑 K 回測半年線，技術指標偏弱。

◆法人停損賣壓湧現 食品、汽車逆勢抗跌

1. 電子股：華為禁令在美國時間周五生效，相關供應鏈個股 PA 3105 穩懋、2455 全新，銅箔基板 6213 聯茂、6274 台燿，PCB 8046 南電、3037 欣興，封測 3711 日月光投控、2449 京元電等，周五面臨法人調節賣壓，單日跌幅超過 5%。

2. 食品、汽車、資產：國際股市動盪，資金轉往內需相關個股，1215 卜蜂、1210 大成、1201 味全、1216 統一等食品類股。2201 裕隆股價開高走高，收盤爆量收上近期波段新高，帶動同集團 2204 中華、1417 嘉裕股價逆勢抗跌。資產相關股票 2913 農林、1503 士電、2504 國產等尾盤收高。

3. 水泥：1102 亞泥 1Q19 獲利年增 84%，內外資法人看好後市，股價帶量創近期新高；帶動 1101 台泥周五連續第二天逆勢走高。

4. 塑化：綠色環保新規 IMO 2020 將上路，6505 台塑化有望受惠，外資調高評等，股價拉出連續第五根紅 K 棒。

5. 生技：4137 麗豐 - KY 法說釋出利多，市場期待今年獲利有望拚兩個資本額，股價周五量出轉強。

