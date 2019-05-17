晶片股備受煎熬 美國對華為禁令更是雪上加霜

由於中美間的貿易緊張局勢加劇，晶片股一直受到壓迫。川普政府在此方面的最新動作可能會給晶片製造商帶來新的壓力。

美國總統川普週三 (15 日) 宣布針對美國科技業受到威脅而宣布全國進入緊急狀態，緊隨其後的是美國商務部將中國的華為科技公司加入其工業和安全局 (BIS) 實體名單。此舉讓美國企業更難與這家中國電信巨頭做生意。

這個動作可能會對 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US)、Broadcom (AVGO-US)、美光科技 (MU-US) 和 ADI 公司 (ADI-US) 等半導體公司造成傷害，因為它們有相當大的營收來自華為。

摩根士丹利估計，Skyworks 和 Qorvo 的銷售額大約有 10% 來自華為，而 Broadcom 的銷售額則處於中級個位數。與此同時，美光公司過去兩季的銷售額中有 13% 來自華為，而 ADI 公司與華為間的營收關係約佔中到高級個位數間。

Rosenblatt Securities 中國 TMT 分析師張軍在報告中表示，「我們認為，潛在的制裁措施將推動華為和其他中國原始設備製造商開始使用更多的日本供應商和本地解決方案，儘管與美國零組件供應商相比成本可能更高。」

「我們還認為，對華為的潛在禁令可能會促使中國消費者支持華為並抵制美國品牌產品，包括蘋果在內。」張軍說道。

在美國政府宣布全國緊急狀態之前，本月稍早時美國對價值 2000 億美元的中國商品加徵關稅。然後，中國透過提高價值 600 億美元的美國產品關稅來進行報復。

自 5 月 3 日以來，這些舉措已使標準普爾 500 指數下挫 2% 以上。晶片製造商也陷入困境。截至週三收盤，美光和 Skyworks 分別下跌 11.4% 和 10.1%。Analog Devices 在此期間下跌 7.8%，而 Broadcom 和 Qorvo 分別下跌 3.6% 和 2.4%。

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 在報告中寫道，「雖然這只是一個威脅，但對半導體供應鏈的影響可能非常重要，」他指的是針對華為的抵制行動。他表示，華為擁有全球網絡和 5G 基礎設施市佔率的 20% 至 30%。