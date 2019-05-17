軟銀再度出手！GetYourGuide 募得4億8400萬美元資金

總部設於德國柏林的旅遊體驗預訂平台，新創企業的「GetYourGuide」，在 16 日時表示，該公司已從軟銀集團 SBG(9984-JP) 旗下的願景基金 (Vision Fund)，募得 4 億 8400 萬美元的資金。GetYourGuide 將運用這筆融資來擴大商品路線，像是交通、冬季運動，以及烹飪體驗，並計畫擴大在亞洲及美國的事業版圖。而對願景基金而言，GetYourGuide 也是全新的投資標的物。

(圖片：Investing.com)

這回的融資由願景基金所主導，新加坡的國營投資公司淡馬錫控股 Temasek Holdings、Lakestar、Heartcore Capital 等，也都參加了這一輪的融資。願景基金方面，也指派了一人進入 GetYourGuide 的董事會。

GetYourGuide 於 2009 年創設於德國柏林，在全球 14 個國家設有據點，員工人數約 500 人。至今已經賣出超過 2500 萬趟的旅遊行程，像是在美國大峽谷的直升機空中遊覽行程、法國羅浮宮導覽行程、西班牙聖家堂導覽行程、台北的歷史徒步之旅等。

GetYourGuide 表示，全球旅遊市場規模，在 2020 年時將達到 1830 億美元之譜。而過去在 2019 年 4 月 9 月時，香港的旅遊體驗預訂平台「客路，KLOOK」也對外表示，在願景基金領投的 D + 輪融資，募得了 2.25 億美元。而參與該輪融資的還有紅杉資本、經緯創投、TCV、OurCrowd 等跟投。