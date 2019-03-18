雄獅年賣逾100萬張機票 首推廉價航空比價系統搶市

低成本航空崛起帶動自由行商機，促使國人出遊意願大幅提升，根據民航局資料，2004 年低成本航空開始進入台灣，至 2017 年低成本航空載客量已高達 902 萬人次。看準旅客訂購國際機票的需求，雄獅 (2731) 領先市場，將可即時比價訂購機票的「有價有位機票搜尋系統」再升級，整合共 16 家低成本航空，消費者可同時針對傳統航空與低成本航空機票進行即時查詢比價，服務上線後搜尋量月增 55%。雄獅指出，此次合作的低成本航空包括捷星亞洲、捷星航空、泰獅子航空、酷航、德威、酷鳥、香港快運、越捷、宿霧太平洋、春秋、亞洲航空(馬來西亞)、台灣虎航、香草航空、樂桃、易斯達、星悅航空等，在系統上消費者除可同時針對傳統航空與低成本航空機票進行即時查詢比價，且旅遊出發地不限台灣，並能分段訂票，主打便利的「一站式服務」。



雄獅旅遊自由行產品處總經理林淑貞表示，以往旅客比價時需同時開許多網頁，搜尋組合出最划算的航班票價，若有非台灣出發或是多段航點的機票需求，需到各航空公司官網或找旅行社協助訂購，過程相當耗時。有鑑於此，雄獅「有價有位機票搜尋系統」首創整合傳統航空與低成本航空機票產品，提供多款票價組合。目前共有 16 家低成本航空機票產品，並提供全球航點機票，只要在單一平台就能一鍵完成比價購買。



林淑貞也提到，自「有價有位機票搜尋系統」升級上線後，用戶使用搜尋量較上個月同期成長 55%，顯示大幅提升消費者的購買興趣。未來，因應自由行旅客的個人化需求，將逐步優化該系統，比如可自由選配飯店、票券產品等，提供全球旅人更優質的服務體驗。



林淑貞強調，隨著消費者購買自由行行程的比例逐年增加，雄獅整合全球 111 間航空公司的機票元件，提供國際機票預訂服務，並持續發揮品牌長期重視的科技力，將「有價有位機票搜尋系統」服務體驗升級，目前雄獅一年賣出超過 100 萬張機票，再加上擁有全台 86 間門市通路，期望能滿足消費者的多元需求。