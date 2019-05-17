台股盤前—年線附近震盪整理 外資若轉買超權值股有利大盤向上

台股昨 (16) 日在信心不足的壓力下，終場下跌 86.1 點，收在全日最低點 10474.61 點，成交值 1133.54 億元，法人指出，若外資調節持股不止，台股將再次向下測試年線 10446 點支撐。法人認為，若台股要反彈向上，外資必須轉為買超權值股，預期台股短線將在年線附近震盪整理，惟短線盤勢應有反彈機會，指數可望蓄勢挑戰季線。

美國政府 15 日宣布，禁止可能威脅美國國家安全的企業對美出口產品，意即禁止美企購買華為產品，並威脅將把華為及 70 家關聯企業，列入限制向美國採購重要零組件的黑名單，若落實除將削弱華為營運外，也將壓抑高通、美光等美國晶片業者的業績，甚至攪亂全球 5G 無線通訊網路的發展，台廠也可能受影響。

日本中小尺面板廠日本顯示器公司 (JDI) 引台、陸資金，要打造「台日中面板聯盟」，不過，目前進度一再延宕，有意參與注資的觸控大廠宸鴻 TPK-KY 董事長江朝瑞昨透露，目前仍在協商中，尚無定論，盼能盡快完成溝通，但也透露不排除破局的可能。

除三星與華為將推出折疊機外，華碩也將進軍折疊智慧手機領域，華碩共同執行長許先越透露，公司已著手進行折疊智慧手機相關開發、申請機構專利等，在華碩積極投入資源之下，業界看好，華碩可望成為首家推出折疊智慧手機的台廠。

PCB 廠華通認為，在智慧手表、藍牙耳機等穿戴應用與消費性新產品帶動下，及 5G 帶來的自動駕駛、虛擬實境等新應用商機龐大，對今年營運不需過度悲觀看待，首季營運落底後，第 2 季營運可望逐月向上。

創意電子總經理陳超乾昨表示，受到虛擬貨幣浪潮退燒影響，加上美中貿易戰持續升溫，今年上半年公司營運恐難逃衝擊，下半年市況仍有待觀察，對今年展望抱持保守看法，預期整體營運僅能較去年持平。

生技方面，衛福部本月已陸續核准三總、中國醫藥大學附屬醫院可收案執行細胞治療，業界看好，第 3 家將由義大醫院接棒，相關細胞製備公司如基亞、長聖等均可望受惠，潛在市場規模逾百億元。

法人認為，受到美中貿易戰升溫衝擊，外資賣超並未有停止情況，若台股要反彈向上，外資必須轉為買超權值股，才可望推升大盤向上，預期台股短線將在年線附近震盪整理，惟美中貿易戰進入利空空窗期，短線盤勢應有反彈機會，指數可望蓄勢挑戰季線。

