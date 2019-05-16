〈造紙法說〉永豐餘攜友達 全台6廠房不只造紙還可發電

永豐餘 (1907-TW) 今 (16) 日舉行法說會，並宣布，永豐餘全台 6 大紙廠自 2018 年中起，與友達 (2409-TW) 合作，在屋頂上建置近 6 萬平方公尺、面積約 7 座足球場的太陽發電廠，共計 11MW(百萬瓦)，電廠已於今年 4 月底完成併網，永豐餘未來可獲取穩定的租金收入。

永豐餘第 1 季合併營收 173.66 億元，受到國際貿易紛爭影響，市場需求減緩，營收較去年同期微幅降低 2.5%；不過永豐餘副總暨發言人殷國堂強調，因工紙紙器事業群越南營運穩健、台灣區汽電共生設備全能運轉降減成本；消費品事業群策略調整銷售模式，營業淨利 3.45 億元，較去年同期成長 34.7%。

在本業獲利率大致持穩、配合業外維持收益挹注，永豐餘第 1 季歸屬母公司稅後純益達 1.21 億元，年成長 10%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.07 元，第 1 季稅後純益和 EPS 雙創近 6 年同期高點。

因應國際趨勢及響應政府政策，永豐餘全台 6 間紙廠自 2018 年中起，與友達合作，在屋頂上建置近 6 萬平方公尺、面積約 7 座足球場的太陽發電廠，電廠已於今年 4 月底完成併網。

以 2018 年平均家戶用電量每月 292 度計算，可供 3140 個家庭一年用電所需；換算年減碳量超過 5870 噸，相當於 20 座大安森林公園的年度林木固碳量，各廠太陽能板亦可為廠內對應區域溫度下降 3 度以上。

目前永豐餘旗下家庭用紙年產能為 1.8 萬公噸，共有五月花、得意與柔情三大主力品牌，五月花是高質感家紙的代表品牌，主打細緻柔軟，產品線多元發展。

殷國堂表示，秉持綠色環保理念與時俱進，在生產產品同時，不斷思考如何減少產品在地球留下足跡。製程方面更積極落實「循環經濟」模式，將生產過程中的工業餘料轉變為原料或生質燃料進行再生能源發電，朝「零廢棄」、「零淨排放」綠色目標邁進。