【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資續賣 台股失守10500

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 91 點至 10489 點。價差方面，台指期正價差縮至 14.39 點，電子期正價差縮至 0.03 點，金融期正價差縮至 3.52 點。現貨部分，三大法人賣超 149.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 907 口至 15375 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2022 口至 49172 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2693 口至 19192 口。

週三市場傳出美國政府計畫推遲汽車關稅的實施最多六個月，雖然此消息暫時緩解全球的貿易緊張情緒，激勵週三美股指數收高，然而川普宣布美國針對資訊科技的國安問題進入「緊急狀態」，加上美國商務部隨即宣布中國華為集團列入黑名單，中美緊張情緒再度升溫，美股電子盤開低走低，日韓台股普遍也都走軟反應，加權指數開低走低，雖然今天第一波跌至 10500 點附近時有買單敲進台塑、台塑化、南亞等權值股撐盤反彈，然而主要的電子股如台積電、鴻海今天幾乎都是持續呈現緩跌走勢，而尾盤更是金、電、傳同步下殺，拖累台股失守 10500 大關以今日最低價作收，終場加權指數下跌 0.82% 至 10474.61 點。整體而言，今天外資持續賣超台股，台幣貶至 2017 年初新低，顯示國際情勢還是不太穩定，後續仍需關注中美對立情緒是否有持續升溫的跡象。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.26。VIX 指數小幅回升 0.26 至 16.31，不過外資今日現貨賣超但選擇權呈現買 CALL 賣 PUT，整體選擇權部位顯示中性偏多架構略為降溫，但不建議過度看空。 (永豐期貨研調)



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