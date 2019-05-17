【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

道瓊指數隔夜大漲超過兩百點激勵週五台股跳空開高，不過華為遭美國列入黑名單衝擊相關供應鏈，已經先使得費半指數逆市大跌超過１％，台股華為概念股由股王大立光重挫領跌，砷化鎵三雄持續下挫，台積電受到波及下跌逾２％，雖然金融傳產撐腰仍難抵電子龐大賣壓，收盤加權指數下挫 0.86%。

《國際金融市場焦點分析》

儘管面對川普輪番打擊，中國官方及媒體一致擺出強硬姿態回擊，不過金融市場卻表現出另一種態勢，本周稍早公布中國的製造業數據，固定資產投資及工業產出數據皆不如預期，呈現投產雙降，終端消費方面，４月零售銷售年增率降至 16 年低點，均顯示中國經濟成長面臨極大挑戰，在貿易衝突惡化下，近期北上資金持續匯出，人民幣週五再度貶破 6.9 關口，滬指重挫逾２％，形成股匯雙殺。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿伯空襲葉門胡賽叛軍，美國要求非緊急工作人員撤離伊拉克，帶動市場對於原油供給擔憂升溫，加上美股公佈初領失業就濟金人數 21 萬人，優於市場預期，美國零售巨頭沃爾瑪公佈財報其同店銷售創下 9 年最佳表現，激勵市場風險偏好升溫，帶動輕原油期貨及布蘭特原油期貨昨日同步上漲；受到市場避險情緒降溫影響，加上美股數據優於預期，帶動黃金及白銀同步走跌。

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