歐股盤前─川普宣布國家緊急狀態 封殺華為 指數期貨走跌

美國總統川普日前簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，並授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，外界解讀，此舉是衝著華為而來，美中緊張關係恐持續升溫；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 45 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.27%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.03%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.34%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.49 %。

截至發稿，上證綜指上漲 0.49%，深證成指上漲 0.31 %；南韓 Kospi 指數下跌 1.25%，日經 225 指數下跌 0.59%；台股收跌 86.1 點，至 10474.61 點。

媒體報導指出，川普將延後對進口汽車及零件徵稅的時間，且美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，近期將前往北京，繼續進行貿易磋商；前述消息使投資人對經濟前景的疑慮略有緩解，昨日美股收高。

週三道瓊工業指數收漲 115.97 點 (0.45%)，至 25648.02 點；標普 500 指數收漲 16.55 點 (0.58%)，至 2850.96 點；那斯達克指數收漲 87.65 點 (1.13%)，至 7822.15 點。

梅努欽日前赴聯邦參議院作證時說，近期將前往北京，繼續進行貿易磋商，但他並未透露具體時間；此外，他也提到，美國和加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅爭端，可望獲得解決。

川普於週三簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」。

川普雖未言明何謂「敵意企業」，但商務部於行政命令發布後不久，便將華為列入出口管制實體清單 (Entity List)，禁止華為及其子公司，與美國企業進行業務往來。

該行政命令的法源依據為「國際緊急經濟權利法」(IEEPA)，賦予總統對商業進行規範的權力，以因應國家緊急狀態；知情官員解釋，行政命令不會立即生效，估計商務部至多須花上 6 個月時間，制定具體措施。

華為透過聲明回應，稱限制華為在美國做生意，不會讓美國更安全或強大，只會讓美國「使用次級且更貴的替代品，讓美國在 5G 建設中落居下風」；不合理的限制，侵害了華為的權利，且將引起嚴重的法律問題。