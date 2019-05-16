日本主要7家工具機廠 訂單年減近三成

日媒日刊工業新聞社在 15 日，整理了日本主要 7 家工具機廠商的 4 月份訂單數據。訂單額較去年同期減少 27.3% 至 321 億 1600 萬日圓。

美中貿易戰造成市場惡化，日企憂心未來景氣發展，在設備投資上觀望氣氛濃厚。在進入 5 月之後，即使中國的需求面似乎已經觸底，在美國持續加強制裁關稅的力道下，企業在設備投資上也可能更加緊縮。

7 家廠商在訂單的國內、國外、合計表現上，所有 21 個數據當中，唯有津上 (6101-JP) 在出口訂單出現正成長，而其他的數據則皆為負成長。津上在韓國拿到智慧型手機方面的訂單，加上美國以及較去年同期略有衰退的中國智慧型手機相關訂單，整體表現逼近 60 億日圓水準。然而津上在日本國內的訂單上，已連續 5 個月低於 10 億日圓。

大隈 OKUMA(6103-JP) 在日本國內約年減 3 成，整體在近 2 年 1 個月來首次滑落到 110 億日圓水準。除了在年初的回彈幅度減少，大隈的行銷部門表示「感覺客戶有縮小在設備投資上的規摸」，在投資上趨於慎重。

牧野工具機 (6135-JP)、JTEKT(6473-JP) 在日本國內訂單的減幅都少於 1 成。牧野工具機拿到日本航太業者在飛機機體上的訂單，可否彌補機器人及半導體方面的缺口，也是讓人關注之處。該公司表示在智慧型手機方面「期待 2019 年 10 月至 2020 年 3 月會出現需求動能」。

日企觀望日本政府在設備投資補助上端出牛肉 (圖片：AFP)

JTEKT 在日本市場表現上有加算 3 月的業績。出口雖減少一半，但是在 5 月將有來自國外的大型訂單。該公司發言人表示「4 月是年度計畫中的谷底」，出現短暫缺口。企業們也似乎在觀望日本政府會端出怎樣的設備投資補助政策。而在車用市場方面的競爭對手三菱重工工具機，則是在整體訂單上減少 8 成至 7 億日圓。該公司也認為企業們正在等待日本政府的投資設備援助金。

中國市場似乎在 4 月前已觸底。而業界人士表示，在美國於 5 月初發表制裁關稅的加稅措施後，希望中國方面的客戶在先前積極投資的態度上不會出現改變。

令一方面，日本工具機工業會 JMTBA 在 15 日所發表的資料顯示，2019 年 4 月的工具機訂單出現連續 7 個月減少，年減 33.4% 至 1086 億 5400 萬日圓。也是 2017 年 1 月以來的低水準。但是仍高於業界景氣分水嶺的 1000 億日圓。

也由於 2018 年 4 月的表現，是歷年 4 月中最佳成績，使得減幅數據顯得突出。業界在 2018 年 9 月為止，維持了約 2 年的榮景，目前已退到 2016 – 2017 年時的水準。日本國內需求方面年減 36.5% 至 435 億 2000 萬日圓，連續 5 個月衰退。而出口方面年減 31.1% 至 651 億 3400 萬日圓，連續 7 個月減少。