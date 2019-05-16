台股盤中—電金族群走弱 多空拉鋸 平盤上下狹幅震盪

由於美國總統川普簽署行政命令，禁止美企購買華為產品，引發美中貿易摩擦未解疑慮，台股今 (16) 日呈現狹幅震盪走勢，早盤小跌開出後，隨即拉回盤上，惟受到台積電與大立光表現持續弱勢影響，指數翻黑後一度下修近 70 點，回測 10500 點關卡，電金族群普遍走弱，傳產權值股由台塑四寶領軍走強，盤中在多空拉鋸之下，維持平盤上下震盪格局，預估今日成交量 1100 億元。

台股今日開盤下跌 4.13 點，以 10556.58 點開出，早盤最高點站上 10573.93 點，最低點來到 10505.69 點；櫃買市場今日以 136.63 點開出，同樣處於狹幅震盪走勢，早盤一度走高至 136.92 點，盤中最低來到 136.24 點。

電子三雄方面，台積電今日股價開低震盪，盤中維持平盤，來到 249 元，力守季線之上；股王大立光今日表現最為弱勢，一路處於盤下，盤中跌幅約 0.94%，來到 4225 元；鴻海早盤開高後，盤中向平盤附近靠攏，維持平盤上下震盪，小跌 0.26%，來到 77.6 元。

印刷電路族群表現相對強勢，建榮強漲逾 8%，柏承、先豐漲幅逾 3%，精成科、華通也有超過 1% 的漲幅，新復興、新華、霖宏、健鼎、競國、揚博均站穩平盤之上。

IC 設計族群今日也成盤面焦點，通泰漲幅逾 4%，創意、類比科、群聯上漲超過 2%，偉詮電、義隆電、虹冠電、致新、尼克森漲幅均逾 1%，敦泰、盛群、矽創、凌通、聚積也站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美國總統川普發布行政命令，禁止美企購買華為產品，除將影響華為供應鏈外，也引發美中貿易戰可能持續加溫的疑慮，使亞股呈現震盪拉回，惟台股整體架構止穩抗跌，回測年線後獲支撐，目前介於年線與季線間震盪整理。

蔡明翰認為，美中貿易戰進入利空空窗期，短線盤勢應有反彈機會，指數有可能蓄勢挑戰季線，但還是處於短線跌深反彈格局，中長線能否止穩回升，仍得視貿易戰協商情況。