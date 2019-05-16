台股盤後─大跌86點收最低點 賣壓升溫恐再測試年線支撐

儘管陸港股今 (16) 日持續轉強，盤中由黑翻紅，但在信心不足的壓力下，台股加權指數以小跌 4 點開出後，午盤過後見賣壓湧現，終場收在全日最低點 10474.61 點，下跌 86.1 點，成交值 1133.54 億元，法人指出，若外資調節持股不止，台股將再次向下測試年線 10446 點支撐。

隨著台幣偏弱，資產概念股再度受到投資人的青睞，成為重要的資金避風港，三陽一度大漲逾 8%，終場收漲 4%，台火漲逾 4%，大洋、士電漲 3% 上下，農林、大東、興農、新紡、東元、廣豐和裕隆等漲 1% 上下。

而權值股多數走跌也壓抑今日大盤走勢，以非電族群相對抗跌，亞泥大漲 4%，寶成漲逾 2%，而台塑化、台泥、遠東新等穩在紅盤上；反觀群創因遭逢營運逆風，衝擊今日股價大跌逼近 7%。

而國巨、可成均跌逾 3.5%，富邦金、中租 - KY、友達、台達電、國泰金、開發金均跌逾 2%，台灣高鐵、和碩、南亞科、統一、遠傳、光寶科和合庫金均跌逾 1%；其中，鴻海第一季財報表現不佳，更是被 MSCI 調降最多權重的成分股，今日續跌近 1.5%。

IC 基板廠在昨日大漲後，今日迅速湧出賣壓，易華電重挫近 9%，欣興跌近 7.5%，南電跌近 4%，景碩跌近 3%。

由於美國總統川普 15 日簽署一項行政命令宣布全國進入緊急狀態，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，外界解讀此為中興通訊之後，華為也被列入黑名單，導致華為相關供應鏈首當其衝，穩懋重挫逼近跌停，衝擊砷化鎵業者宏捷科和全新均跌逾 4%。

整體來看，法人說明，由於上檔季線和月線反壓壓力逐漸加重，追價意願明顯降低，雖然短線有機會跌深反彈，但趨於弱勢，預期近期持續盤整機會大，不過，應不須過於悲觀，後市還是有待美中對於貿易戰的態度在未來一個月如何發展。