純網銀執照維持兩張為限 審查資料太多 延至最快7月底放榜

金管會將開放純網銀執照，共有三家業者遞件，目前審查階段正如火如荼進行中，金管會今 (16) 日表示，原本預計 6 月公布最終名單，因為要審查的資料過多，時程將改為最快 7 月底前公布，且依舊以開放兩張執照為限，也順勢打破三家執照會全通過的謠言。

金管會主委顧立雄昨天曾說：「香港今年剛開放也是開放 3 家純網銀。」被外界解讀為暗示會開放到三家執照，等於人人有獎。

銀行局副局長莊琇媛今天表示，考慮創新跟國內銀行家數 overbanking 的問題，要維持市場競爭壓力，因此純網銀的執照還是以開放兩張為限。

金管會針對純網銀的 4 大審查項目包括：財務能力 (10%)、持股超過 10% 發起人及預定重要負責人適格性 (20%)、營運模式可行性 (40%)、管理機制妥適性 (30%)，審查分數最高前 2 名就能獲得執照。

審查階段將分成兩部分，一部分是書面審查，另一部分是採面試，由各團隊預定的總經理領軍主要團隊成員進行面試。

莊琇媛也表示，目前已開過審查會議，但還在書面審查中，因為要審查的書件很多，太多資料要看，審查項目細項也很多，中間也要開很多審查會議，且還未進入到面試階段，因此原定 6 月底公布最終名單，預計延至 7 月底前公布，而且 7 月底還只是保守估計。