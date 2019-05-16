信心跌落? 特斯拉最大股東在第一季拋售81%持股

據報導，美國資產管理公司普信集團 (T. Rowe Price Associates)，也是特斯拉 (TSLA-US) 的最大持股者，在今年第一季拋售了大約 81% 的特斯拉股份，似乎意味這對於特斯拉的信心驟降。

據美國證券交易委員會 (SEC) 在週三 (15 日) 最新的 13F 報告中顯示，截至今年 3 月 31 日，普信集團持有特斯拉股票 170 萬股，低於 2018 年第四季時所持有的 890 萬股，減少幅度達 81.3%。

特斯拉股價在週三收於 231.95 美元，下跌 0.15%。今年以來該股已下跌 30%，大盤則相對上漲 14%。

特斯拉股價走勢 (圖片：谷歌)

分析師將股價下跌歸因於投資者對於公司未來融資的擔憂，以及該公司執行長馬斯克和聯邦監管機構之間的問題。Evercore ISI 分析師在週三 (15 日) 將特斯拉的目標價從 240 美元下調至 200 美元。

馬斯克持續向投資者保證公司前景，並曾表示將在 2020 年之前推出自動駕駛計程車，然而許多投資者仍然感到不安。

今年第一季對特斯拉來說相對艱難，該公司電動車出貨量為 6.3 萬台，較上季下跌 31%。Model 3 出貨量 5.09 萬輛，略低於市場預期，而 Model S 和 Model X 的出貨量自 2015 年第三季以來新低。

儘管普信集團減少了特斯拉持股比例，該公司仍繼續投資市場看好的自駕車部門。普信集團對通用汽車 (GM-US) 旗下自駕車部門 Cruise 進行了股權投資，價值達 190 億美元。此外，也投資了自駕車新創 Aurora Innovation。

FactSet 指出，普信集團目前對特斯拉的持股比例達到自 2013 年以來的最低水平，不過該公司曾在 2018 年下半年增持了特斯拉股票，儘管當時馬斯克公司私有化風波造成股價下墜。

普信集團拒絕對此舉發表評論，特斯拉則沒有回應評論請求。