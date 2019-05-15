【馮冠華專欄】市場今天焦點在騰訊（700）季報

5 月 15 日推介 - 南方 A50（2822）

1）上日港股市況總結：受美股週一下跌影響，港股週二以接近全日的低位低開近 700 點，跌穿 28000 點，及後 A 股喘穩，加上道指期貨有反彈及人民幣離岸價也回穩，恆指跌幅有所收窄，最終以 28122 點收市，下跌 428 點。成交金額按日上升約持平在 1245 億。港股通南下總成交額 118 億，流向仍是淨流入，金額高達 36.1 億。滬深股通北上則見大量淨流出，金額高達人民幣 109 億。藍籌 10 升 36 跌 4 持平。



板塊方面，公用事業、黃金相關、區塊鏈概念及本地地產股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 14.5%。牛熊證街貨最新比例為 66:34，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 86:14，重貨區方面，熊證下移至 29050-29099，牛證再下移至 27900-27949。恆指期貨夜市收報 27940 點，上升 82 點，低水 182 點。港股 ADR 上升 28 點，相等於恆指 28150 點。

簡評：雖然恆指昨天下挫超過 400 點，但和低位比較，也收復了近 300 點的失地；最終跌幅相信也比市場的預期為少。是屠牛後抽？道指期貨反彈帶動？國家隊維穩成效？還是 MSCI 落實調升 A 股納入因子帶來憧憬？從北向資金大額淨流出，南向資金大舉流入建行（939）、工行（1398）及騰訊（700），以及防守型股份的強勢，筆者估計仍是國家隊的援手居多，令中港股市不至重傷。上證昨天失守 2900 點但仍收高於上週五的低位 2838 點，走勢上也不是太惡劣；在 MSCI 因素下，A 股 ETFs 現價有可愽之道。

川普昨晚在推特連珠炮發，內容包括安慰美農、批評世貿、重新指出與習近平關係良好、鼓勵企業回美、中方急需協議、適當時間會簽協議、指中方會降息抗戰、聯儲局若減息美國必勝貿易戰等等。得罪的說，總統先生真的了無新意，忍惡揚善，令筆者感覺如讀政治口號。



昔日戰友昨天指川普好像慌了，在週一道指重挫六百多點後，看到昨晚他海量的推特文，筆者也不得不同意戰友的觀點。若他的行徑得到國民的大力支持，也不用多費唇舌在推特叫囂。一個不怕長期作戰的國家，碰到一個企圖用霸凌手段以得民心的政權，筆者今時今日也猜不到、看不透結果為何！

昨天盤後公布業績的神州租車（699）及寶勝（3813），表面上看似不俗，但前者行業競爭激烈，首季盈利大幅増長也因一次性項目，不宜過份看好。後者在貿易戰中增長也或有影響，能否保持首季的増長也成疑。另外，市場今天的焦點必是騰訊的季績，市場普遍認為首季業績乏善足陳，非通用會計準則純利增長中位數預測為約 11%，小程序和最新遊戲進度或是今次業績的亮點。

2） 據央視網報道，中國東北地區現正「春播」（春天播種），今年大豆種植面積大幅增加，料中國對美國的大豆採購量會繼續下滑。報道指，中國政府為了鼓勵大豆種植，今年推出補貼政策。每畝大豆補貼 340 元人民幣（約 387 港元），比種植粟米的補貼每畝高出 295 元（約 336 港元）。政策引導提高了農民種豆的積極性。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二反彈，當中道指上升 207 點或 0.82%，標指和納指則分別上升 0.80% 及 1.14%。十年期債息最新報 2.414%，美滙指數最新報 97.52，紐約期油最新報 61.54 美元。

4）個股訊息：金山軟件（3888）公布，今年首季股東應佔虧損 6776.4 萬元（人民幣，下同），2018 年度同期錄得溢利 1.18 億元。每股虧損 0.05 元。期內，收益 17.27 億元，按年增長 36.62%。（信報）

寶勝國際（3813）公布，截至 3 月底止，首季盈利 1.92 億元（人民幣，下同），按年增長 35.88%。期內，營業收入 65.97 億元，按年增長 19.88%。裕元集團（551）公布，截至 3 月底止，首季盈利 7549.4 萬元（美元，下同），按年下跌 20.9%。（信報）

神州租車（699）公布今年首季業績，盈利 3.9 億元（人民幣，下同），按年大增 70.25%，每股盈利 18.4 分。（信報）

李嘉誠旗下長和（1）被沽空機構狙擊。一間名為 GMT 的沽空機構指，長和為獲取廉價貸款和高評級，長和共隱瞞 577 億港元債務。沽空機構 GMT 指，通過將部分資產視為準備出售，長和集團可能會隱瞞與持有待售資產相關的負債中的 577 億港元債務。（蘋果日報）公司晚上發公告指公司的賬目全在合適的會計基準下報告。

5）新股訊息：由信義光能（968）分拆的信義能源（3868）今天起招股，以每股 1.89 元至 2.35 元招股，每手 2000 股，預期 5 月 28 日上市。該公司引入基石投資者，以發售價下限 1.89 元計算，合共認購 8.9 億元。基石投資者包括羅家寶斥 5 億元認購 2.65 億股，佔擴大後已發行股份 4%；申洲國際（2313）董事長馬建榮斥 3.9 億元認購 2.06 億股，佔擴大後股本 3.1%。（信報）

內地男裝品牌 GXG 母企慕尚集團（1817）今天起招股，招股價格介乎 4.68 元至 5.88 元。每手買賣單位 500 股，預期本月 27 日掛牌。

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