盤前財經大事搶先讀2019年5月16日

今日操盤前瞻

台灣 3 月海關進出口貿易指數

美國 4 月新屋開工 & 營建許可

日本 4 月 PPI

印尼央行利率決策

法說會：偉詮電、政伸、華紙、永豐餘

股東會：南港、創意、TPK-KY、星寶國際、富鼎、大江、富邦媒

郭董 4 月再買鴻海 1790 張 半年來加碼約 3.83 萬張

根據公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘去年 11 月開始買進鴻海 2.7 萬張、12 月 3000 張，而今年 1 月 3000 張、2 月 1500 張、3 月 2000 張、4 月 1790 張，連續 6 個月買進共約 3.83 萬張，個人持有鴻海張數來到 133.58 萬張，持股比重約 9.63%。閱讀全文...

大飲至今仍無法完成去年財報重編 最快恐在 10/8 下市

生產蘋果西打的大西洋飲料 (1213-TW) 無法應金管會要求，於昨 (15) 日前完成去年財報重編，大飲今日下午發布重大訊息表示，已向金管會申請展期；依規定，已在 4 月 8 日暫停交易的大飲，若一直未能提出會計師簽證財報，最快恐於 10 月 8 日下市。閱讀全文...

川普再出招！頒布行政命令 封殺中國華為中興通訊

美國總統川普週三 (15 日) 簽署一項行政命令，宣布全國緊急狀態，禁止美企購買對「美國國安構成不可接受風險」的外國電信設備與服務，外界普遍認為此舉逼迫中國華為退出美國市場，更廣泛限制美企與某些外國供應商開展業務。閱讀全文...

中東動盪不安 掩蓋庫存意外上升、需求疲弱因素 布油收創 2 週高點

週三 (15 日) 交易，石油期貨收高，Brent 原油收盤登上 2 週來最高點，係因投資人聚焦中東局勢緊張，削弱了美原油供應意外增加以及石油需求疲弱跡象帶來的影響。閱讀全文...

10 年低點不稀奇 非洲豬瘟將顛覆大豆市場

中美貿易糾紛加劇後，大豆價格跌至 10 年多來低點，這不奇怪，但美國農業部最近警告，中國的非洲豬瘟 (ASF) 很快就會顛覆商品市場交易。閱讀全文...