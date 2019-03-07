郭明錤上修Galaxy S10出貨量30% 歐菲光、GIS、Suprema及Semco為關注焦點

天風證券分析師郭明錤公布最新報告顯示，根據內部調查，三星 Galaxy S10 系列預購數量較 S9 系列年增 30% 至 40%，因此上修 2019 年 S10 系列出貨預估，幅度達 30%，從年銷售 3,000 萬至 3,500 萬支，上調至 4,000 萬～4,500 萬隻，其中 S10 + 與 S10 合計約占 85% 以上出貨量。

郭明錤團隊認為 S10 系列出貨動能優於市場預期主要來自四個方面：

市場對高階手機市場成長性過度悲觀

與 iPhone 規格差異化，包括：超聲波螢幕下指紋辦識、後置三鏡頭與反向無線充電等

中國市場需求優於之前預期

換機潮。

郭明錤團隊指出 S10 系列零組件關注焦點是超聲波螢幕下指紋辦識與三鏡頭，其餘主要受惠產業包括：熱導板、OLED RFPCB 與前雙鏡頭。

S10 + 與 S10 為 Qualcomm 超聲波螢幕下指紋辦識首度量產成功案例，效能與設計均優於光學式。因此預估超聲波螢幕下指紋辦識出貨量將在 3 月出現明顯成長，月增率為 100%，達 600 萬顆。而歐菲光與 GIS 在相關模組供貨比重相當，模組單價約 10～12 美元。

超聲波螢幕下指紋辦識關鍵供貨商：

資料來源：天風證券，鉅亨網製表

S10 + 與 S10 後置三鏡頭與模組供貨商：Semco。該公司營運可望受益於垂直整合與高單價 (約 40 美元) 三鏡頭模組。

S10 系列其它主要受惠產業包括：熱導板、RFPCB 與前置雙鏡頭。

資料來源：天風證券，鉅亨網製表

由於天風證券上修 Samsung Galaxy S10 系列 2019 年出貨量達 30%，因此相關供應鏈中的歐菲光、GIS、Suprema 與 Semco 成為關注焦點，其他主要受惠產業則包含：熱導板、RFPCB 與前置雙鏡頭。

至於風險方面，未來則要關注新產品生產是否遞延、美中貿易戰所導致需求低於預期，以及零組件供應鏈中非三星業務成長不如預期等。